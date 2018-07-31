Босиком по пляжу: как под кожей подростка поселились черви

Оказалось, что под кожей подростка поселились паразиты.

Врач обнаружил у Майкла симптомы заражения личинками круглых червей - анкилостомоза. Он относится к болезням, характерным для бедных слоев отсталых стран. История подростка была опубликована в журнале The Washington Post.

Возбудитель анкилостомоза - паразитические круглые черви из рода Ancylostoma. Человека заражают личинки, проникающие в организм сквозь кожу из окружающей среды или вместе с загрязненной едой или водой. Взрослые анкилостомы оседают преимущественно в двенадцатиперстной кишке, присасываются к слизистой оболочке, повреждают ее и питаются кровью. В числе симптомов: слабость, утомляемость, анемия, нарушение функций кишечника.

Личинки червей содержатся в фекалиях зараженных людей и животных. Заразиться ими можно просто пройдя по земле или песку, на которые они попали. Личинки червей содержатся в фекалиях зараженных людей и животных. Заразиться ими можно просто пройдя по земле или песку, на которые они попали.

Майкл не просто гулял по пляжу. Он закопался в песок целиком, по самую шею.

Врач назначил подростку антибиотики и противогельминтные препараты. Шли дни, но заметных улучшений не было. Тогда семья обратилась к дерматологу, который предложил криотерапию - обработку пораженных участков кожи жидким азотом.

Но во время обработки ног Майкл попросил врача остановиться. "Я чувствую, как они убегают от жидкого азота", - сказал он.

Существует два типа анкилостом - животные и человеческие. На самом деле, заразить человека могут оба из них, но в кишечнике поселяется лишь второй. Первый же неспособен адаптироваться к человеческому телу и его представители обычно остаются там, куда попали. Они пытаются перемещаться под кожей, приводя к образованию зудящей сыпи. Не имея возможности спариваться или даже достигнуть зрелости, они погибают.

Майкл оказался заражен животными анкилостомами. Зуд и боль были вызваны их миграцией под кожей.

В таких случаях обычно применяются противопаразитарные препараты. Но даже без них личинки обычно умирают в течение нескольких недель.