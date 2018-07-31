Как правильно обращаться с деньгами: шесть распространенных ошибок

Финансовое планирование очень важно для тех, кто хочет изменить свое материальное состояние в лучшую сторону, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Денег много не бывает. Так думают многие, но не каждый знает, как правильно обращаться с деньгами, чтобы их приумножать.

Если вы хотите стать богатым, вам следует избегать шести распространенных ошибок.

Зарабатывать меньше, чем тратить

Кажется, здесь все и так просто, однако это не совсем так, иначе все люди жили бы в достатке. Здесь имеется в виду большая ошибка, которую можно назвать даже привычкой. Именно она и приводит каждого человека к финансовым проблемам. Все становится еще хуже, когда человек поддается соблазнам, вынуждающих его тратить еще больше денег. Например, это могут кредитные карты или же различные скидки и бонусные системы в супермаркетах направленные на то, чтобы он купил еще больше.

Траты на бесполезные вещи

Каждому человеку свойственно желание похвастаться своим успехом и финансовым состоянием перед другими. Однако, следует помнить, что богатые люди так делать не будут. Они всегда стараются не афишировать свои доходы и имущество. Поэтому они не покупают ненужные роскошные вещи, и всегда стараются тратиться только на то, что им нужно и интересно, а не на то, что вызывает зависть и восторг у окружающих.

Не задумываться о своем финансовом состоянии

Многие люди стараются не задумываться о своем финансовом состоянии. Может быть, у них срабатывает защитная реакция. Например, те, у кого есть лишний вес, ничего не делают для обретения красивого тела, и предпочитают лишний раз не смотреть в зеркало, просто не принимая данный факт. Точно также и с финансовым положением.

Человек знает, что дела с деньгами плохи, однако ничего не делает, чтобы исправить свое текущее положение. Это и есть большая ошибка, благодаря которой положение дел будет только ухудшаться, если ее не исправить. Для этого необходимо выписать на бумагу расчеты, а именно все доходы и расходы, и тщательно их обдумать.

Не применять финансовое планирование

Финансовое планирование очень важно для тех, кто хочет изменить свое материальное состояние в лучшую сторону. Такое планирование должно состоять из целей на будущее, а именно - расчета будущей пенсии, расчета погашений кредитов и долгов, а также, обязательный пункт - это инвестирование. Этот пункт должен присутствовать даже несмотря на низкие доходы в настоящее время.

Надеяться только на единственный источник доходов

Жизнь многих людей зависит только от одного источника дохода. Кроме того, многих даже очень радует получать пенсии или заработные платы в одно и то же время. Не редки случаи, когда на один источник дохода полагаются даже те люди, которые имеют свой собственный бизнес. Такая ошибка создает высокую вероятность финансового разорения. Это может произойти даже несмотря на стабильность бизнеса. Поэтому нужно стремиться создавать себе несколько надежных источников дохода.

Не стремиться к увеличению своих доходов

Если задуматься об экономии, у многих людей сразу возникает мысль, что нужно сокращать расходы. Такая стратегия не является правильной, потому что постоянно ограничивать себя во всем очень тяжело. А если такие ограничения будут постоянными и чрезмерными, то это может повлечь за собой только разочарование и упадок мотивации, что помешает цели разбогатеть. Лучше задуматься о том, как увеличить свои доходы.

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