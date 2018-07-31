Самые крутые в мире школы - ВИДЕО

31 июля 2018 06:30
Сегодняшние школы сильно отличаются от тех, которые посещали представители среднего поколения. Новые технологии, инновационные способы обучения и даже недавно появившиеся методы воспитания - всё это постепенно проникает в учебные заведения. А эти школы настолько радикально отличаются от обычных, что даже сложно поверить в их существование, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.
 
1. Школа Summit Sierra, Сиэтл, США. В этой частной школе, открытой в 2015 году, применяется персонализированный подход. Ученики активно участвуют в собственно образовании: они не только изучают науки, но и постоянно обсуждают с преподавателями насущные вопросы и будущую карьеру.
 
2. Egalia, Стокгольм, Швеция. Система обучения здесь основана на полном равенстве между учащимися. Преподаватели и дети не употребляют местоимения "он" и "она", все обращаются друг к другу только по имени. В подобной атмосфере должны вырасти люди, терпимые к религиозным, гендерным, возрастным и физическим особенностям других.
 
3. Altschool, Сан-Франциско, США. Преподаватели этой школы учат детей мыслить гибко, чтобы в дальнейшем им было проще адаптироваться в жизни. Приоритет отдаётся социально-эмоциональному обучению.
 
4. Capre Diem School, Южная Каролина, США. Руководство школы заменило все классы на кабинеты, напоминающие офисные. Это сделано для того, чтобы дети уже с юных лет готовились ко взрослой жизни. Каждый школьник имеет небольшой кабинет с компьютером.

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Самые крутые в мире школы

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