Учёные выяснили, почему людей тянет на фастфуд

Для установления причины сильной тяги к нездоровой пище учёные из Университета Ватерлоо в Канаде решили выяснить, какая из частей мозга отвечает за жажду потребления фастфуда. Об этом, как передает передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Technology.

Для получения достоверных данных учёные провели испытание на 28 женщинах молодого возраста, имеющих большой интерес к фастфуду. Использовав транскраниальную магнитную стимуляцию для дорсолатеральной части префронтальной коры мозга, учёные установили, что зона, ответственная за кратковременную память, формирует потребность в высококалорийном питании.

В ходе эксперимента было установлено, что стимуляция в 89 процентах случаев позволяет усилить потребность в жирной пище или фастфуде, формируя тем самым вкусовые пристрастия у людей. Теперь учёные размышляют над тем, как без вреда для здоровья "отключать" некоторые зоны мозга, отвечающие за чувство голода и другие биологические параметры организма.