Космический восторг: Лунное затмение показали с орбиты - ФОТО
30 июля 2018 18:24 122
27 июля жители Земли стали свидетелями двух значимых событий в астрономии: противостояние Марса и продолжительное Лунное затмение, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Если первое событие прошло почти незаметно, то второе привлекло куда больше внимания, и не говорил о нем только ленивый.
Полный цикл Лунного затмения продолжался четыре часа. Наблюдали за самым значимым событием XIX века не только жители западного полушария, но и космонавты с орбиты Земли.
Космонавт Олег Артемьев запечатлел Лунное затмение из борта Международной космической станции и поделился своими снимками в Instagram.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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