Космический восторг: Лунное затмение показали с орбиты - ФОТО

30 июля 2018 18:24

27 июля жители Земли стали свидетелями двух значимых событий в астрономии: противостояние Марса и продолжительное Лунное затмение, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Если первое событие прошло почти незаметно, то второе привлекло куда больше внимания, и не говорил о нем только ленивый.

Полный цикл Лунного затмения продолжался четыре часа. Наблюдали за самым значимым событием XIX века не только жители западного полушария, но и космонавты с орбиты Земли.

Космонавт Олег Артемьев запечатлел Лунное затмение из борта Международной космической станции и поделился своими снимками в Instagram.

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