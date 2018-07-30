Ученый рассказал об образовании в метеоритах уникальных минералов

Минералы, которые ученые находят в составе метеоритов, могут не встречаться на Земле из-за того, что сформировались в совершенно других условиях в космосе, такие "открытия" совершаются достаточно часто, считает научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Ранее профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский сообщил РИА Новости, что группа ученых из Улан-Удэ, Новосибирска и Екатеринбурга зарегистрировала ранее не встречавшийся минерал, обнаруженный в метеорите, найденном в Бурятии летом 2016 года. Новый минерал назвали уакитит в честь поселка Уакит, где был найден метеорит.

"Это довольно обычное явление, потому что ряд минералов, ряд веществ, которые могут формироваться и формируются в космических условиях, на земле не найдены. Ну, и обратно тоже, скажем, не все земные вещества обнаруживаем в этих метеоритах. Тут ничего особенного нет, это, как говорится, новость достаточно местного значения", - сказал Шустов РИА Новости.

"Космическая кухня, в которой рождаются различные виды веществ, минералы, отличается от земной", - добавил он.

Ученый рассказал, что различия веществ, сформировавшихся в космическом пространстве и на нашей планете, позволяют ученым делать выводы о том, что как формировалась Земля и метеориты, а также родительские тела метеоритов.

При этом, по словам Шустова, если бы в хондрите минерала удалось обнаружить остатки "каких-нибудь живых бывших организмов, это была бы сенсация".