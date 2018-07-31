К началу продаж бахчевых культур Ропспотребнадзор выпустил памятку, в которой рассказал россиянам, как выбирать спелые арбузы и дыни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве посоветовали не покупать эти культуры вдоль автодорог, так как такие арбузы и дыни не прошли необходимую санитарную экспертизу. Специалисты предупредили, что они могут впитывать тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

Также представители Роспотребнадзора подчеркнули, что вырезать из дынь и арбузов кусочек "строго запрещено", так как в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы.

"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук... Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим", - отметили в ведомстве.