Как выбирать спелые арбузы и дыни
К началу продаж бахчевых культур Ропспотребнадзор выпустил памятку, в которой рассказал россиянам, как выбирать спелые арбузы и дыни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве посоветовали не покупать эти культуры вдоль автодорог, так как такие арбузы и дыни не прошли необходимую санитарную экспертизу. Специалисты предупредили, что они могут впитывать тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.
Также представители Роспотребнадзора подчеркнули, что вырезать из дынь и арбузов кусочек "строго запрещено", так как в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы.
"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук... Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим", - отметили в ведомстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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