Видео, на котором бабушка превращается в девушку, стало вирусным в Сети - ВИДЕО
31 июля 2018 09:27 1 000
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как пожилая женщина превращается в девушку. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Героиня видео была загримирована под старушку - мастера макияжа искусно изобразили на ее лице старческие морщины. А затем грим был снят прямо перед камерой. И в кадре появилась юная модель.
Ролик набрал уже более 200 тысяч просмотров.
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