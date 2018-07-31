Видео, на котором бабушка превращается в девушку, стало вирусным в Сети - ВИДЕО

31 июля 2018 09:27

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как пожилая женщина превращается в девушку. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Героиня видео была загримирована под старушку - мастера макияжа искусно изобразили на ее лице старческие морщины. А затем грим был снят прямо перед камерой. И в кадре появилась юная модель.

Ролик набрал уже более 200 тысяч просмотров.

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Нажмите на видео для просмотра:
Видео, на котором бабушка превращается в девушку, стало вирусным в Сети

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