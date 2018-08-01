Хардкорный Lamborghini сможет объехать экстремальный Porsche - ФОТО

Компания Lamborghini выпустила в свет очередную порцию информации о своей будущей новинке - самом горячем купе из семейства Aventador. На этот раз итальянцы рассказали о системе активной аэродинамики, которая будет помогать суперкару на гоночных треках, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Опыт применения системы на Lamborghini Huracan Performante итальянцы обязаны были признать удачным: это купе в свое время установило абсолютный рекорд Нюрбургринга. Сейчас, судя по всему, Lamborghini надеется вернуть себе звание производителя рекордсменов, так как адаптирует активную аэродинамику для хардкорного Aventador.

Состоит система ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) из нескольких подвижных "элеронов" в передней и задней части суперкара. Управляющая ими электроника способна менять положение заслонок, адаптируя аэродинамические характеристики купе под конкретные условия, причем учитывается не только скорость движения, но и угол поворота: по расчетам итальянцев, именно эта "суперспособность" сделала Huracan Performante столь быстрым на Нюрбургринге.

Уже появляются и предположения относительно потенциала Aventador SVJ: немецкое издание Auto Motor und Sport, знакомое с ситуацией, заявило, что новый Lamborghini уже проехал трассу, причем сделал это за 6 минут и 44,95 секунды, то есть опередил не только коллегу по "конюшне", но и Porsche 911 GT2 RS, чей результат составляет 6 минут и 47,3 секунды. Правда, заявление уже пропало с сайта журнала: не исключено, что по просьбе производителя, который не спешит раскрывать карты.

Кроме того, в прессе сообщалось, что Aventador SVJ получит 770-сильный атмосферный V12 объемом 6,5 л. Официально технические характеристики суперкара пока не обнародовались, но вполне вероятно, что Lamborghini сделает это уже в ближайшие дни.