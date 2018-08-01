Именно поэтому при взлете и посадке просят открыть шторки иллюминатора - ФОТО

Несмотря на высокую технологичность современных самолетов, от аварийных ситуаций никто не застрахован, а большинство из них приходится на этапы посадки и взлета, передает Day.Az со ссылкой на Moya-planeta. В таком случае основная задача пилота - предпринять все меры для спасения пассажиров, совершив экстренную посадку. Такое приземление производится на любую пригодную территорию и может оказаться достаточно жестким.

Поэтому во время посадки и взлета бортпроводникам необходимо особенно внимательно следить за тем, что происходит за бортом, чтобы вовремя сообщить пилотам о нештатной ситуации. А делать это при закрытых шторках невозможно. Да и спасателям будет проще разобраться, что происходит в салоне, если иллюминаторы будут открыты. Это первая причина, почему стюардессы просят открыть шторки иллюминаторов.

Вторую причину диктует современная действительность: перед тем как открыть двери, экипаж должен быть уверен, что на земле самолет не поджидают террористы. Следовательно, в безопасности будет и воздушное судно, и пассажиры. Подсказать о подозрительных передвижениях в аэропорту могут также сами пассажиры.

Есть и более мирная причина: глаза должны привыкнуть к естественному освещению, чтобы было проще ориентироваться. К тому же открытый иллюминатор позволяет видеть, как садится самолет. Следовательно, успокаивает тех, кто боится полетов.

При этом опасаться, что, будучи открытым, иллюминатор разобьется в случае жесткой посадки, не стоит. Он спроектирован так, что может выдержать давление между салоном и внешней атмосферой, равное нагрузке примерно в 4 т. Представить ситуацию, при которой давление будет еще больше, крайне сложно. Но даже если разгерметизация произойдет, экипаж немедленно начнет снижение до безопасной высоты, а кислорода на борту хватит еще на 15-20 минут полета. За это время пилотам необходимо успеть оценить ситуацию и совершить экстренную посадку. Здесь тоже могут пригодиться открытые иллюминаторы.