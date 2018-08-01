От Чингисхана до Игоря: история князей Сибирских

Еще недавно мы с умилением смотрели на прибывающих к нам из далекого зарубежья занятных туристов, потомков князей и графов некогда блиставших российских аристократических родов. Все эти Голицыны, Шереметьевы, Оболенские воспринимались как тонкая ниточка, связывающая Россию прошлую с Россией настоящей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Теперь, немного пообвыкшись, мы стали замечать собственную аристократию, чудом уцелевшую в революционной мясорубке и адаптировавшуюся к советским реалиям. Об одном из таких родов пойдет речь.

"..У Чингиз-хана сын Джучи-хан, у него сын Шибан-хан, его сын Багадур-хан, его сын Джучи-буга, его сын Бадакул, его сын Мунга-Тимур, его сын Бик-кунди-оглан, его сын Алий-углан, его сын Хаджи Мохаммед-хан, его сын Махмудек-хан, его сын Муртаза-хан, у этого сын был Кучум-хан.."

Абул-Гази. "Родословное древо тюрков"

Жизнь и удивительные приключения лихого атамана Ермака - покорителя Сибири героизирована в учебниках истории, отдельных монографиях, фильмах, песнях и просто фольклорных сказаниях.

Что же касаемо его заклятого врага Хана Сибири Кучума, то его борьба и гибель канули в забвение.

Историю пишут победители, и это непреложный факт. Доподлинно известно лишь, что последние годы Кучум провел в непрекращающихся стычках с русским регулярным войском и, потеряв свою армию, семью и страну, бежал в неизвестность и сгинул слепым, но непокоренным воином.

Дети, внуки, племянники Хана Кучума и несколько его жен 20 августа 1598 г. у Оби были взяты в плен и отправлены в Москву, где торжественно приняты в январе 1599 г. царем Борисом Годуновым. Московским царям было лестно видеть у своего трона смиренных потомков Чингисхана. И потому кучумовичи вошли в число самой родовитой знати Руси. Их демонстрировали зарубежным послам, они выполняли роль эскорта при торжественном шествии московского царя на богомолье.

Сын Кучума, Царевич Алтанай, к государственным должностям не стремился и от Кремля старался держаться подальше. Он поселился в Ярославле, где проводил время в безделье и покое. У него были два сына: Дост-Мухаммед-султан и Иш-Мухаммед-султан, родившиеся уже в России. Видя, что Алтаная государевой службой не соблазнить, царь Алексей Михайлович устремил свои взоры на подрастающее поколение. Царь долго уговаривал отца крестить детей, пообещав Алтанаю великую честь от Дома Романовых. В 1653 г. внуки Кучума приняли православие. Сам царь был крестным, и потому отчество им дали по имени царя - Алексеевичи. Дост-Мухаммеду дали имя Петр, а Иш-Мухаммеду - Алексей. Так в России появились царевичи Петр и Алексей Алексеевичи Сибирские. В 1686 году российский царь издал указ о внесении царевичей Сибирских в родословные книги русского дворянства.

О потомстве Петра Алексеевича Сибирского никаких сведений не сохранилось. А вот история Алексея Алексеевича Сибирского и его отпрысков драматична и увлекательна. Царевич Алексей Сибирский в 1656 г. принял участие в польском походе в качестве полкового воеводы. Был женат на русской девице Настасье Васильевне. Умер 12 июня 1680 года. Его сын Царевич Василий Сибирский был близким другом опального царевича Алексея Романова, сына Петра I. Этого оказалось достаточно, чтоб в 1718 году Василий был бит кнутом и сослан в Архангельск. Зная крутой нрав Петра, Василий Сибирский еще легко отделался. Под пыткой вины свои не признал, да и вменить ему, видимо, было нечего. Как в старом анекдоте: "Вилки нашлись, но осадок остался". Василия и его потомков Петр I в том же 1718 году лишил титула царевичей, но оставил им титул князей. Первая жена Василия Алексеевича Анна Семеновна Грушецкая (умерла в 1711 году) была сестрой Агафьи Семёновны Грушецкой - первой жены царя Фёдора Алексеевича Романова. Второй женой князя Сибирского стала княгиня Хованская.

От этого брака родился сын Федор (1717-1758), который дослужился до капитана 2 Московского полка, а затем вышел в отставку и вел умиротворенную жизнь российского помещика, владея селом Брыньково под Москвой.

Сын князя Фёдора Васильевича - Василий Федорович Сибирский (1745-1816), в отличие от отца, покоя не ведал.

Уже при рождении был зачислен в гвардию. Во время войны с Турцией в чине поручика лейб-гвардии Измайловского полка участвовал в морском походе в Архипелаге и находился в десанте при Чесменском сражении, 27 июля 1773 года получил орден св. Георгия 4-й степени. В 1777 году был произведен в капитаны лейб-гвардии Измайловского полка, в 1779 году - в полковники, в 1789 году произведен в бригадиры и в 1793 году - в генерал-майоры, с назначением состоять при комиссариатской экспедиции. В 1798 году стал генерал-лейтенантом с назначением в Московский комиссариат и награжден по Высочайшему указу 5000 десятин земли в вечное и потомственное владение. 29 октября 1799 года был произведен в генералы от инфантерии, но через три месяца, 5 февраля 1800 года, высочайшим указом императора Павла I, за беспорядки и злоупотребления по комиссариатской части от службы уволен. 21 февраля того же года лишен всех чинов, дворянского звания и знаков отличия и отправлен в ссылку. Промаявшись в ссылке год, после вступления на престол императора Александра I высочайшим указом от 14 марта 1801 года князь Сибирский был прощен, с возвращением всех чинов, орденских знаков, дворянского достоинства и конфискованного имения. С 1801 по 1808 год на гражданской службе, действительный тайный советник. 21 мая 1808 года по болезни, согласно прошению, был уволен с назначением пенсии, в полном размере получаемого им жалованья. Был женат дважды, на Варваре Александровне Собакиной и на Олимпиаде Гавриловне, девичей фамилии которой история не сохранила.

Сын Василия Федоровича князь Александр Васильевич (1779-1836) пошел по стопам отца, избрав военную карьеру. На службу записан при рождении 8 ноября 1779 года, в лейб-гвардии Преображенский полк. 1 января 1791 года получил чин капитана и зачислен в Московское комиссариатское депо. В 1795 году стал майором Черноморского гренадерского корпуса. В 19 лет произведен в подполковники. 2 марта 1800 года - в полковники. 8 сентября 1805 года назначен командиром Нарвского мушкетерского полка. До этого с 30 января 1805 года был командиром Апшеронского мушкетерского полка. В кампанию 1805 года сражался с французами под Кремсом. При Аустерлице был трижды ранен пулями в левую ногу, попал в плен и до 1807 года находился в г. Люневиле в Германии. После возвращения в Россию воевал со шведами в 1808-1809 годах.

Отличился при Оровайсе, за взятие Торнео 14 апреля 1809 году произведен в генерал-майоры. В начале 1812 года Могилевский пехотный полк, шефом которого был Сибирский, в составе 2-й бригады 5-й пехотной дивизии входил в 1-й пехотный (отделенный) корпус П. Х. Витгенштейна. Сибирский командовал также и этой бригадой, участвовал в боях под Свенцянами, Якубово, Клястицами. За сражение 6 августа под Полоцком был награждён 4 сентября 1812 года орденом св. Георгия 3 степени.

В заграничном походе 1813 года находился в сражениях при Люцене, Бауцене, Рейхенбахе. В последнем получил рану в локоть правой руки от неразорвавшейся гранаты с раздроблением кости и был отправлен на лечение в Варшаву.

После войны командовал 1-й бригадой 5-й пехотной дивизии, а с 22 июля 1816 года по 4 января 1817-го - 1-й бригадой 16-й пехотной дивизии. 17 января 1818 года назначен начальником 18-й пехотной дивизии. 12 декабря 1824 года был произведен в генерал-лейтенанты. Похоронен в Киеве при церкви в урочище Аскольдова могила.

Сын Александра Васильевича князь Александр Александрович (1820-1879) до генерала, как отец и дед, не дослужился. Воспитание получил в первом кадетском корпусе, участвовал в Крымской войне. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка. Вышел в отставку. На гражданской службе - надворный советник. Стал известен как автор монографии о медалях и монетах Боспорского царства, которые он изучал в греческих колониях в Крыму и на юге России. В 1859 году был удостоен за этот труд Демидовской премии. 6 апреля 1879 года в своем имении при селе Рыбница Орловского уезда князь Александр скоропостижно скончался после сильнейшего воспаления легких.

К этому моменту род князей Сибирских оказался в крайней бедности. Имения были распроданы или заложены в банках, а само существование князей в провинциальной глухомани подвигло не совсем добропорядочных историков считать, что некогда славный род потомков Чингисхана пресекся. А это было далеко не так. У скончавшегося Александра Александровича Сибирского остались три сына и дочь.

Старший сын Александр Александрович (младший) (1866-1943) в 1880 г. поступил в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище в казачий отдел по личному распоряжению начальника училища полковника Ефима Ефимовича Рынкевича. В 1884 году князь Александр Сибирский был назначен офицером-инструктором в Русскую военную миссию в Персии. В 1898 г. князь Сибирский женился на Марьям Ханум Каджар, дальней родственнице персидского шаха. Венчание проходило в храме Святого благоверного князя Александра Невского, в загородной резиденции российского посла в Зарганде. Невеста приняла православие (став Марией Петровной). Семья выехала в Россию, и в 1900 г. у них родился сын Василий. В 1905 г. по приглашению Мозафереддин-шаха князь Сибирский вернулся в Тегеран для ведения преподавательской деятельности в Персидском высшем военном училище Музаффериэ, организованном с целью переустройства персидской армии. Кроме военных дисциплин, преподавал и русский язык. Поддерживал отношения с полковником Владимиром Платоновичем Ляховым, военным губернатором Тегерана, и летом 1908 г. князь Сибирский со слушателями военной школы участвовал в подавлении революционных волнений под его началом.

При участии князя Сибирского были захвачены мечеть Сипах-Лазар и Персидский меджлис. В 1909 году князь Сибирский участвовал в боевых действиях против Саттар-хана в Персидском Азербайджане, в штурме Тавриза совместно со сводным отрядом под командованием генерала Снарского. Затем вновь вернулся к педагогической деятельности. В 1909 г. за заслуги перед троном награжден орденом Льва и Солнца 4-й степени. В 1915 г. окончательно ушел со службы и поселился в имении в провинции Фарс недалеко от Шираза.

Революцию 1917 года князь не принял и в Россию не вернулся. В 1943 году он умер и был похоронен в Ширазе.

Сын Александра Александровича (младшего) князь Василий (1900-1980) проживал с родителями в слободе Царская Романовка в г. Воронеже до 1905 г. После отъезда родителей в Тегеран князь Василий остался на попечении у родственников. Поступил в Воронежский великого князя Михаила Павловича кадетский корпус, затем был переведен в Донской императора Александра III кадетский корпус. В мае 1918 г. князь Василий Сибирский ушел на гражданскую войну и был зачислен во Всевеликое войско Донское под командованием атамана П. Н. Краснова. Участвовал в организации круга спасения Дона. В августе 1918 г. в составе Гундоровского казачьего полка под командованием полковника Гусельщикова А. К. брал города Богучар, Калач, Павловск, Бутурлиновку. Был ранен. В июле 1919 г. вступил во вновь формируемый Донской корпус под командованием генерала К. К. Мамантова.

В составе Донского корпуса совместно с Кубанским корпусом генерала А. Г. Шкуро, участвовал в освобождении Воронежа и параде на площади Митрофановского монастыря. С сентября 1919 г. участвовал в боях с Кавалерийским корпусом Буденного под Таловой, Тулино, Усмань-Собакино и Графской. Вновь был ранен в бою 6 октября 1919 г. в районе сел Московского и Новой Усмани. С 1920 г. - в рядах Кубанской армии генерала Н. А. Морозова под началом полковника Ф. Елисеева. После капитуляции армии 19 апреля 1920 г. князь Василий из Туапсе на пароходе эвакуируется в Батум, а затем в Турцию. Из Турции перебрался к отцу в Иран. По его протекции, поступил на службу в пограничные войска Персии. Служил в г. Мехабад. Женился на эмигрантке Марии Зарубиной. В 1942 году в Реште (Иран) у них родился сын Владимир. В том же 1942 году семья вернулась в СССР. Князь Василий сражался в частях Красной Армии на Ленинградском фронте, дошел до Берлина. По-видимому, этот факт учли, и после войны князя не расстреляли, а отправили в лагеря на долгие восемь лет.

По возвращении Василий Александрович жил тихо и старался внимания к себе не привлекать, занимаясь строительством домов и пчеловодством. Его сын - Владимир Васильевич Сибирский (1942-2014), помятуя о превратностях судьбы своего родителя, ничем выдающимся не отличился, прожив скромным авиационным техником.

Разумеется, в роду князей Сибирских было гораздо больше представителей, чем те, чьи судьбы мы проследили. Мы рассказали историю главной ветви рода. Все остальные пресеклись, и из некогда многочисленного потомства кучумовичей остался один, последний чингизид.

12 сентября 1966 года у Владимира Васильевича Сибирского родился сын - Игорь. В 1985 году, по примеру предков, Игорь Сибирский начал свою армейскую службу в качестве инструктора Пограничных войск в Душанбе. Служил на заставах Памира и Тянь-Шаня. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1988 году поступил в Высшее пограничное военно-политическое училище. В 1994 году окончил Воронежский Государственный Технический Университет. В качестве технического руководителя участвовал в пусках Российских блоков атомных электростанций Ростовской, Ленинградской, Курской, Нововоронежской и Калининской. Участвовал в программах развития мирного атома в Германии - АЭС Норд, Болгарии - АЭС Козлодуй, Украины - Южно-Украинской АЭС, Китая - Тяньваньская АЭС, Индии - АЭС Куданкулам, Ирана - АЭС Бушер. Сегодня Игорь Владимирович Сибирский - признанный эксперт в области радиационной и ядерной безопасности нашей страны.