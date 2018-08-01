К Земле летит астероид

Чуть более чем через 10 лет астероид приблизится к Земле, однако угрозы столкновения с нашей планетой нет. В то же время и сбивать его тоже не стоит.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский ученый, советник председателя Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его словам, технический прогресс человечества пока не позволяет охватить большую часть космоса - ученые с Земли получают всего 7% информации из-за пределов нашей планеты, поэтому нет возможности точно определить, когда и откуда появится астероид, угрожающий Земле.

Ученый акцентировал внимание на наиболее системном исследовании астероида Апофиз, который приблизится к Земле, по предварительным исследованиям, 13 апреля 2029 года.

"Исследователи подсчитали вероятность столкновения этого астероида с Землей: она равна нулю, поэтому волноваться особо не нужно. Он пролетит и полетит дальше. Хотя могут появляться непредсказуемые влияния на траекторию Земли и других малых планет. Именно поэтому все время делается системный мониторинг космического пространства", - добавил Кузнецов.

В то же время он считает, что космический "булыжник" лучше не трогать, так как в случае его взрыва могут быть непредсказуемые последствия для Земли.

"Если говорить об уничтожении астероида, то стоит в первую очередь подумать о последствиях, ведь неизвестно куда полетят осколки и неизвестно можно ли будет их отслеживать. Нельзя сейчас точно его отслеживать, а в случае уничтожения непредсказуемые результаты могут быть именно для нас - землян", - подчеркнул Кузнецов.

Как сообщалось на днях, экс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической "планеты Х" Нибиру и даже предрек Земле гибель. Он считает, что чудовищная гравитация загадочной планеты вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.

В свою очередь Кузнецов объяснил опасения ученого из США. По его словам, среди людей, и даже ученых, множество легенд о "планете" Нибиру, но никаких подтверждений ее существования так и нет, а значит и угрозы не может быть.