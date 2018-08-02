Человечество начало жить в долг у планеты
2 августа 2018 00:45 160
С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить "в долг" у планеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить "по средствам", не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта", - заявили в фонде.
Также WWF призвали россиян узнать, как уменьшить свой экологический след посредством проводимых фондом форумов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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