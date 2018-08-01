У человека обнаружили новые клетки странной формы

Несмотря на огромный прогресс современной науки, человеческий организм не исследован до конца. К примеру, группе исследователей из США удалось обнаружить у человека совершенно новый вид клеток, сообщает издание Nature Communications.

Клетки эти оказались не похожими на любые известные ранее, а их форма оказалась настолько необычной, что их назвали по их внешнему виду.

Новые клетки получили такое же название, как и новообнаруженная геометрическая форма - скутоид (scutoid). Найдены они в тканях эпителия - они обеспечивают гибкость и плотность его структуры.

Ранее считалось, что эпителиальные клетки в основном имеют форму призмы или усеченной пирамиды.

Для более подробного их изучения, ученые смоделировали строение клеток скутоидов при помощи диаграммы Вороного.

Результатом оказалось подтверждение обнаруженных клеток. Моделирование доказало, что в плотной ткани должны присутствовать не только призмы и усеченные пирамиды, но и клетки более сложной формы.

Для выполнения возложенных на них функций, клеткам необходимо было иметь 5 или 6 граней, одна из которых была бы треугольной формы.

Свое название скутоид получил от латинского слова scutellum - треугольной хитиновой пластины насекомых, которую можно без труда увидеть, например, на спине клопов.

Более того, подобные клетки были обнаружены не только у человека, но и в тканях некоторых других живых существ. Например, они были обнаружены в слюнных железах дрозофил и тканях зародышей рыб данио-рерио.

Обнаруженные клетки помогут ученым в будущем усовершенствовать методы выращивания искусственных органов для трансплантации.