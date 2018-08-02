Конец света 16 августа 2018 - наступит или нет, что произойдет

Астрономы во время исследований, которые проводились 2 июля текущего года, обнаружили комету, что увеличила яркость своего свечения. Ученые считают, что вероятней всего наступит конец света на Земле 16 августа. Потому что именно в этот день комета максимально близко подойдет к нашей планете, что все живое просто сгорит.



Объект до сих пор не зафиксировали ученые, однако поклонники теории Нибиру верят, что это десятая планета Солнечной системы, которая принесет смерть, однажды столкнувшись с Землей.

Сближение с планетой Нибиру



Гигантская и непредсказуемая, хитрая и часто просто невидимая для специалистов - именно так характеризуют планету-убийцу, которая вскоре столкнется с нашей. К слову, столкновения может и не произойти - Нибиру будет достаточно приблизиться на максимальное расстояние, чтобы уничтожить всех нас.



Причиной якобы считается сильное магнитное поле, окружающее планету-призрак. Оно влияет на поле Земли, вызывает необратимые климатические изменения.

При приближении Нибиру проснутся вулканы, погода будет непредсказуемой, а воды океанов внезапно окажутся на суше. Нас затопит лавой и водой, мы утонем в грязи, получим "на голову" град и грозы, молнии, ну и подобное - в общем, уйдем не резко и внезапно, а будем до последнего хвататься за спасительные круги, но безрезультатно.



Неприятный прогноз для человечества якобы уже и подтверждается, ведь погода действительно становится все боле непредсказуемой, глобальное потепление наступает ан пятки, а вулканы действительно ведут себя неспокойно.



При этом ученые готовы поспорить с тем, что колебания в природе являются следствием именно Нибиру. Возможно, Земле просто уже пришло время немного "встряхнуться" - отсюда и вытекают все "прелести".



"Это не всегда связано с Нибиру: ее влияние на планету трудно предсказать, так как на Землю наибольшее влияние имеет Солнце, ближайший спутник Луна, а также большие планеты Солнечной системы".



Ученые более чем уверены, что приближение десятой планеты Солнечной системы Нибиру к Земле чревато пагубными последствиями - природными катаклизмами.



Итан Троубридж - работник Геологической службы США, который уверен, что это может быть крайне опасным. Тем не менее в интервью с журналистами он говорил, что власти скрывают всю правду, чтобы не вызывать панику у людей.



Интересным является тот факт, что гравитация Набиру является очень страшным явлением, ведь из-за ее близкого приближения с нашей планетой на Земле возникнет множество сильнейших землетрясений и цунами, действия которых могут просто обернутся концом света для землян. Итан впервые узнал о Нибиру, когда этим космическим телом впервые заинтересовались НАСА.



Геологической службе США дали задание проверить факты об этой планеты, сразу после исследований все данные были засекречены. Более того, все документы были разбиты по фрагментам между сотрудниками, чтобы даже они не смогли выстроить полную картину происходящего и не пали полного объема проблемы, какой она есть. Ученый утверждает, что знают происходящее лишь человек 40.



Более того, Троубридж уверен, что все катаклизмы, которые в последнее время происходят на Земле - это все связано с космическим влиянием Набиру. А ситуация может только усугубится, ведь с каждым часом Набиру все ближе и ближе подходит к Земле.



Троубридж добавил, что следующий катаклизм затмит своей мощью и японское землетрясение, и гавайский вулкан и всё остальное - это будет извержение супервулкана в Йеллоустоунском парке, откуда не так давно стали массово уходить дикие животные.

Будет или нет конец света 16 августа 2018

Интересным является тот факт, что в Библии от Иоанна есть слова, который твердят, что на нашей планете все живые существа погибнут от зеленого всадника на коне. А ученые недавно сообщили, что 16 августа к планете Земля приблизится бесхвостая комета с зеленым свечением C/2017 S3 (PanSTARRS), так что земляне смогут наблюдать уникальное зрелище.



Космический объект летит в ореоле газового облака, диаметр которого больше Юпитера. За зеленый цвет комета получила название "фантастический Халк".



Впервые C/2017 S3 (PanSTARRS) астрономы увидели 23 сентября прошлого года. В этом году комета максимально приблизится к Земле 16 августа.



Футурологи, мистики и паникеры утверждают, что конец света неминуем и произойдет буквально на днях. Ученые умы утверждают, что паника преждевременна и никакой Нибиру не существует, а потому и бояться ее не стоит.



Специалисты НАСА пытались успокоить общество разными способами. Объявляли, что никакой Нибиру нет, пытались доказать, что она есть, но не в нашей Солнечной системе, доказывали, что вовсе никогда не приблизится к Земле, а после опять говорили, что ее попросту нет.



Чему верить - не понятно, но паниковать, наверное, действительно не стоит. Поменять люди ничего не смогут, ведь способности обычных людей, даже очень ученых, далеки от того, чтобы предотвратить катастрофу в случае чего. Главная задача на сейчас - сделать так, чтобы жизнь на Земле не исчезла не по причине столкновения с загадочной планеты, а по причине небрежного отношения людей к своей планете и жизни друг друга.