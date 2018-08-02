Борьба с жарой: что съесть, чтобы охладиться

Большинство из нас летом испытывают потерю аппетита, и это является нормой. Ведь во время пищеварения организм повышает свою температуру, а аппетит мы теряем из-за того, что организм пытается защитить нас от перегрева, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Но что же съесть в жару, чтобы получить максимум пользы и не перегреться?

Выбирайте "водянистую" еду

Казалось бы, логично в жару есть меньше, а пустоту в желудке заполнять напитками или водой. Однако исследования отбросили этот вариант: оказалось, что ощущение сытости дает лишь еда. На самом деле организм реагирует на ощущение голода и жажды по-разному и если вы наполните желудок водой, это не даст вам ощущение сытости. Вы все еще останетесь голодны, но никакая еда в вас уже не "влезет". Летом предпочитайте супы, салат из пасты и морковкой, сэндвичи с помидорами и огурцами. Благодаря бульону или овощам можно увеличить количество жидкости в еде и размер порции, при этом не повысив калорийность блюд.

Избегайте мяса

Шашлыки - не лучшее решение летом. Вас дополнительно будут "подогревать" огонь и угли, а мясо и вовсе сложный продукт в качестве летнего блюда. На переваривание белка у организма уходит больше всего энергии, а значит, после употребления шашлыка вам станет только жарче. Неудивительно, что многие переходят летом на вегетарианство, ведь это именно то время, когда овощи и фрукты в большом количестве окружают нас.

Откажитесь от мороженого и смузи

Кажется, как же без мороженного летом? Но все дело в процессе пищеварения и терморегуляции организма. Сразу после холодного напитка вы можете почувствовать охлаждающий эффект, но продлится он недолго. Как только организм начнет переваривать поступившие продукты, станет жарче. Из-за этого контраста может показаться что вас бросает в жар. Чтобы освежиться лучше выпейте воды комнатной температуры.

Пейте чай

Нет, речь идет не об охлажденном чае, а о самом обычном, горячем. Не думайте, что это безумие, ведь представители многих жарких стран, включая Индию и Марокко с удовольствием употребляют горячие напитки прямо под палящим солнцем. Все просто: напиток разогревает вас изнутри, тело потеет, пот испаряется и температура тела снижается. Тем не менее подобный лайфхак работает тогда, когда температура на улице превышает отметку в 30 градусов.

Ешьте арбузы

В августе многие девушки любят садиться на арбузную диету, но не стоит заменять арбузом полноценное питание, ведь он не имеет в себе белков и жиров. Впрочем, заменить пару приемов пищи арбузом в самые жаркие дни - хорошая идея. ​Арбуз это не просто вода с сахаром, он содержит полезные вещества, включая витамины А, С, В1 и В6, калий, а также антиоксидант ликопин, зарекомендовавший себя в профилактике рака и стимуляции работы иммунитета.