Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений

2 августа 2018 05:43
Чаще всего случается так, что человек достигает наивысшего уровня в какой-то одной сфере деятельности. Исключения из этого правила всегда вызывали и вызывают повышенный интерес. Один из примеров личности, сумевшей проявить себя на разных поприщах, - Леонардо да Винчи.
Гениальный художник и изобретатель делал удивительные открытия, писал картины, строил, исследовал... После него осталось более семи тысяч страниц рукописей и записных книжек. Когда же он все успевал? Историк Тоби Лестер предположил, что да Винчи гениально умел планировать свое время, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.
Лестер перевел и опубликовал "ежедневник" Леонардо, датированный примерно 1490-м годом. В этот блокнот да Винчи записывал все самые важные дела и проекты, которые планировал осуществить. Не все записи могут быть понятны современному человеку, но надо помнить о том, что да Винчи и не предполагал, что его "ежедневник" будут читать через 500 лет.
Итак, перед вами список дел Леонардо, составленный в конце XV века (в скобках даны пояснения Тоби Лестера):

Измерить Милан и его пригороды

Написать книгу о Милане и его церквях

Измерить Корте Веккио (двор в замке герцога) и сам замок герцога

Поговорить с мастером арифметики (видимо, имеется в виду счетовод), чтобы он показал, как рассчитать площадь треугольника

Связаться с Мессеа Фацио (профессор медицины и права в г. Павии), чтобы прояснить вопросы о пропорциях (чего именно, в блокноте не указано)

Связаться с монахом монастыря Св. Бенедикта, чтобы посмотреть De ponderibus (средневековый трактат о механике).

Поговорить с Джаннино Бомбардье, чтобы узнать, как построена башня Феррары, в которой нет ни одной бойницы (неизвестно, что именно да Винчи подразумевал под этим).

Спросить Бенедикта Портинари (флорентийский торговец), каким образом он выходит на лед во Фландрии.

Нарисовать Милан.

Спросить у маэстро Антонио, днем или ночью устанавливать на бастионы мортиры.

Исследовать арбалет Джаннетто.

Найти специалиста по гидравлике и узнать у него, как починить шлюз, канал и мельницу в Ломбардии.

Напомнить Джованни Франчезе, что он обещал рассказать о величине Солнца.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az