Ежедневник да Винчи: что и как планировал гений
Измерить Милан и его пригороды
Написать книгу о Милане и его церквях
Измерить Корте Веккио (двор в замке герцога) и сам замок герцога
Поговорить с мастером арифметики (видимо, имеется в виду счетовод), чтобы он показал, как рассчитать площадь треугольника
Связаться с Мессеа Фацио (профессор медицины и права в г. Павии), чтобы прояснить вопросы о пропорциях (чего именно, в блокноте не указано)
Связаться с монахом монастыря Св. Бенедикта, чтобы посмотреть De ponderibus (средневековый трактат о механике).
Поговорить с Джаннино Бомбардье, чтобы узнать, как построена башня Феррары, в которой нет ни одной бойницы (неизвестно, что именно да Винчи подразумевал под этим).
Спросить Бенедикта Портинари (флорентийский торговец), каким образом он выходит на лед во Фландрии.
Нарисовать Милан.
Спросить у маэстро Антонио, днем или ночью устанавливать на бастионы мортиры.
Исследовать арбалет Джаннетто.
Найти специалиста по гидравлике и узнать у него, как починить шлюз, канал и мельницу в Ломбардии.
Напомнить Джованни Франчезе, что он обещал рассказать о величине Солнца.
700 bal toplayan gənc: "Bu nəticəni əldə etmək üçün..." - FOTO
Azərbaycanda kişini ildırım vuraraq öldürüb - VİDEO
В Баку показали тренды летней детской моды - ФОТО
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
Эрдоган: США не стоит угрожать Турции
-
1 Авг. 12:12 9 564
-
1 Авг. 18:51 7 578
-
1 Авг. 20:08 6 729
-
1 Авг. 10:53 5 438
-
1 Авг. 10:12 5 332