Вещи, которые не стоит покупать в интернете

Интернет многим заменяет полноценный магазин, к тому же предложения поощряют привычку граждан покупать все необходимое в сети, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Однако эксперты не рекомендуют беспечно скупать товары из онлайн-магазинов, и на это есть веские причины.

Одежда

При покупке одежды в онлайн-магазине каждый рискует заплатить за товар, который не подходит по размеру, если продавец не предлагает возврата или обмена. Особенно внимательным нужно быть при первой покупке на новом сайте. Помимо размера нужно обратить внимание на материал вещи, поскольку некоторые текстуры могут быть неприятными к телу, поэтому стоит отдавать предпочтение натуральным компонентам. От покупки одежды в виртуальном секонд-хенде и вовсе стоит воздержаться, поскольку в таком случае очень трудно узнать о всех недостатках или дефектах вещи.

Товары для дома

Через экран компьютера нельзя внимательно рассмотреть товар, оценить его качество, цвет и прочие важные критерии. К тому же, в реальном магазине можно получить скидку или другие приятные бонусы, например, бесплатную доставку или обслуживание. Чтобы найти самые выгодные предложения можно изначально посмотреть цены в интернете, а затем сравнить их с ассортиментом магазинов.

Подделки

Даже имитации дизайнерских вещей могут значительно отличаться по качеству, что невозможно проверить при покупке онлайн. Особенно тщательно нужно ознакамливаться с незнакомыми магазинами, а обходить стороной лучше те, кто не предоставляет возможность возврата.

Техника

При покупке техники в сети следует изучить все скрытые платежи, например, иногда магазин не акцентирует внимание на том, что за доставку платит покупатель. Особенно осторожными следует быть при покупке звуковой системы, наушников и прочих музыкальных товаров, где стоит протестировать звук. Особенно дорогостоящие инструменты нуждаются в проверке звука перед покупкой, поэтому покупать их лучше в обычном магазине.

Продукты

Продукты в банках могут иметь одинаковое качество в интернете или обычном магазине, но вот свежесть овощей и фруктов может сильно отличаться. В сети нельзя выбрать продукты, которые больше всего приглянулись, поскольку это делают сотрудники службы доставки. При этом стоит быть осторожными с заграничными продуктами или которые не содержат консервантов, как уверяет продавец.

Автомобиль

Нельзя судить по красивому описанию на сайте и обработанным фотографиям авто, поскольку в реальности оно может существенно отличаться от картинки. Особенно подержаные авто стоит покупать после тест-драйва, поскольку часто именно тогда проявляются все недостатки машины и признаки износа.

Мелочи

Салфетки, бижутерию, резинки и прочие мелочи лучше покупать в обычных магазинах, поскольку доставка может сделать такую покупку невыгодной. Можно поискать сайты, предлагающие бесплатную доставку, или же покупать такие товары в больших количествах, чтобы они покрывали сумму услуги транспортировки.