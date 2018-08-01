Древнейших форм жизни больше, чем звезд во Вселенной

Ученые из Канады, Испании и США подсчитали количество вирусов в атмосфере Земли. Их количество оказалось фантастическим - нашу планету населяет 10 нониллионов (миллиардов триллионов триллионов) вирусов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Учитывая, что во Вселенной существует септилион (триллион триллионов) звезд, то вирусов на Земле существует на миллиард больше. Если выстроить из них цепочку, они вытянутся на 100 миллионов световых лет.

Вирусы - самая распространенная, древняя и одна из наименее изученных биологических групп на Земле. Ежедневно они убивают половину бактерий в океане и заражают в микробы 10 триллионов раз в секунду.

Количество этих микроорганизмов настолько огромно, что каждый день более 800 миллионов вирусов покрывают каждый квадратный мир планетарной поверхности. На Земле нет ни одного места, где не существовали бы эти мельчайшие формы жизни. Они путешествуют по планете в тропосфере на высоте 2000-3000 метров, цепляясь за мельчайшие органические частицы и, таким образом, ветер переносит их на огромные расстояния.

Несмотря на их гигантское количество, для человека представляют угрозу лишь менее 0,001% от их общего числа.