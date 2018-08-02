Ученые рассказали о новой опасности алкоголя
Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, установили, что употребление алкогольных напитков женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей. С выводами ученых можно ознакомиться на сайте MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В исследовании, которое длилось более десятилетия, приняли участие около пяти тысяч детей и их матери. Эксперты провели множество опросов, чтобы узнать, пили ли женщины алкоголь в период кормления грудью и сколько, если да. Умственное развитие их детей оценивалось каждые два года.
Выяснилось, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления малышей в возрасте 6-7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.
Исследователи советуют кормящим матерям, учитывая полученные данные, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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