Во Вселенной обнаружена уникальная редкая молекула

В межзвездном пространстве найден радиоактивный изотоп алюминия, который не встречается на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, астрономы зарегистрировали в межзвездном пространстве источник редкого изотопа алюминия-26. Источник, обнаруженный при помощи радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и NOEMA (Northern Extended Millimeter Array), образовавшиеся в результате столкновения двух звезд, под названием CK Лисички.

Специалистам удалось зафиксировать спектральные линии молекул изотополога монофторида алюминия, содержащего радиоактивный изотоп алюминий-26. Когда данные молекулы вращаются в космическом пространстве, они особым образом излучают в миллиметровом диапазоне - этот процесс известен как вращательный переход.

Данный изотоп был сформирован в результате слияния двух небольших звезд. Согласно оценкам исследователей, масса алюминия-26 в CK Лисички составляет всего около 1/4 массы Плутона: учитывая, насколько такие события (вспышки новых) редки, предполагается, что они далеко не единственные источники данного изотопа в нашей Галактике.