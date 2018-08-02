Многоножки могут вызывать менингит и паралич

Ангиостронгилез - паразитарное заболевание, возбудителями которого являются нематоды Angiostrongylus cantonensis. Их переносчиками могут быть моллюски и грызуны, например, крысы, в легких которых и развиваются черви. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Врачам из Китая удалось обнаружить неизвестных ранее переносчиков Angiostrongylus cantonensis - ими оказались многоножки. Неожиданное открытие исследователи сделали после того, как с разницей в несколько недель в больницу Гуанчжоу поступили 78-летняя женщина и ее 46-летний сын. У них были сходные симптомы: сонливость, когнитивные нарушения, сильные головные боли, длящиеся более 20 дней.

Обследование показало, что они были заражены Angiostrongylus cantonensis. При попытке выяснить, как произошло заражение, оказалось, что и мужчина, и женщина употребляли в пищу многоножек. Сын объяснил, что ранее никогда не пробовал этих членистоногих, но услышал, что их поедание может помочь для профилактики зимних простуд. Он начал поедать многоножек сам, не забыв предложить чудесное средство и матери, которое должно было укрепить и ее иммунитет.

Однако многоножки не оздоровили пациентов, а, наоборот, спровоцировали их госпитализацию. Использование многоножек в народной медицине - давняя традиция. Обычно эти членистоногие употребляются в высушенном и измельченном виде, либо вымоченные в спирте - такая обработка обычно уничтожает паразитических нематод. Впрочем, на рынке можно приобрести и живых многоножек - в целях эксперимента ученые купили на рынке 20 живых беспозвоночных, 7 из которых оказались носителями личинок червей. Пациентам назначали трехнедельный курс аптипаразитарных препаратов: сейчас они выписаны из больницы и отправлены домой.

Заражение Angiostrongylus cantonensis может приводить к развитию эозинофильного менингита, нарушению зрения и даже полному параличу.