Skoda представила оффроад-версию кроссовера Karoq - ФОТО

У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась "внедорожная" модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Skoda Karoq в версии Scout получил традиционный для семейства "Скаутов" защитный обвес из некрашеного пластика, который расцвечен серебристыми вставками, включая, например, накладку на переднем бампере, имитирующую защиту двигателя.

Кроме того, уже в стандартной комплектации новинка оснащается 18-дюймовыми колесными дисками (19-дюймовые предлагаются в качестве опции), тонированными задними стеклами и соответствующими шильдиками внутри и снаружи.

Кроме того, в оснащение кроссовера вошли металлические накладки на педали, полностью цифровая приборная панель и атмосферная подсветка салона, а также продвинутая мультимедийная система.

Между тем, самым важным нововведением для новинки стала система полного привода, входящая в базовую комплектацию. Skoda Karoq в исполнении Scout может быть оснащен одним из трех силовых агрегатов. Первый - бензиновый мотор объемом 1,5 л, развивающий 150 л.с., второй - двухлитровый дизель - доступен в двух вариантах форсировки, 150 (340 Нм) или 190 л.с. (400 Нм). На выбор также предлагаются шестиступенчатая механика либо семидиапазонная DSG, но только для двух младшших моторов: самому мощному дизелю DSG положена по умолчанию. Дебютировать кроссовер должен на международной выставке в Париже.

Появится ли Skoda Karoq Scout в России, пока неизвестно: еще не принято окончательное решение по выводу базовой модели на отечественный рынок. Не исключено, в Skoda опасаются, что будут вынуждены установить на Karoq такую цену, которая сделает его неконкурентоспособным. Между тем, в нашей стране в исполнении Scout предлагаются сразу две модели Skoda - Octavia и Kodiaq, а роль самого компактного кроссовера в линейке принадлежит Skoda Yeti.