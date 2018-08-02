Названа дата выхода "Мстителей 4"

2 августа 2018 19:50

После громкой премьеры и успешного проката "Мстителей 3" все в предвкушении выхода четвертой части о супергероях. Как рассказал один из актеров фильма Крис Хемсворт, финал будет шокирующим, а сам фильм может стать поворотным моментов в киновселенной Marvel. Появилась новая информация о предстоящей премьере. Дело в том, что премьера "Мстителей 4" в кинотеатрах была намечена на 3 мая 2019 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На днях в сети появился официальный список кинофильмов, которые в 2019 году будут выпущены в формате IMAX, и вместе с названиями в этом списке указан и месяц премьеры. Напротив "Мстителей 4" значится апрель - а не май.

Конечно, до весны 2019 еще достаточно далеко, однако есть подозрения, что всеми силами придется избегать спойлеров.

Вот как выглядит список фильмов, которые выйдут в IMAX в 2019 году:

"К звездам" (январь)
    "Стекло" (январь)
    "Тёмный Феникс" (февраль)
    "Как приручить дракона 3" (февраль)
    "Капитан Марвел" (март)
    "Шазам" (апрель)
    "Мстители 4" (апрель)
    "Годзилла 2: Король монстров" (май)
    "История игрушек 4" (июнь)
    "Человек-паук: Вдали от дома" (июль)
    "Король Лев" (июль)
    "Новые мутанты" (август)
    "Артемис Фаул" (август)
    "Оно. Часть вторая" (сентябрь)
    "Чудо-женщина 2" (ноябрь)
    "Холодное сердце 2" (ноябрь)
    "Звездные войны: Эпизод 9" (декабрь)

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