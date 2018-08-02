Apple стала первой компанией с капитализацией в $1 трлн

Корпорация Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила уровень в триллион долларов, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 17:43 мск акции Apple на американской бирже NASDAQ дорожали на 1,85% - до 205,22 доллара за акцию. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила триллион долларов.

Во вторник после закрытия бирж Apple опубликовала свою финансовую отчетность. Рост чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль превысила 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17% - до 53,3 миллиарда долларов.