Aston Martin выпустит большой электрокар, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom - ФОТО
Lagonda Vision Concept - предвестник нового лимузина
Следующей моделью возрожденного бренда Lagonda станет электрический седан, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Aston Martin, как и многие другие автомобильные компании на сегодняшний день, стремится к электрификации своего модельного ряда.
Бразды абсолютного отказа от ДВС планируется передать бренду Lagonda, но роскошный электрический седан под этим именем появится после выхода кроссовера Aston Martin DBX, премьера которого состоится в следующем году. Он-то как раз и поделится с новым седаном электрической силовой установкой.
Lagonda Vision Concept - предвестник нового лимузина. Поэтому у нас уже есть приблизительное представление о внешности нового автомобиля, имя которого пока не известно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!