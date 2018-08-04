Aston Martin выпустит большой электрокар, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom - ФОТО

4 августа 2018 01:32

Lagonda Vision Concept - предвестник нового лимузина

Следующей моделью возрожденного бренда Lagonda станет электрический седан, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua

Aston Martin, как и многие другие автомобильные компании на сегодняшний день, стремится к электрификации своего модельного ряда.

Бразды абсолютного отказа от ДВС планируется передать бренду Lagonda, но роскошный электрический седан под этим именем появится после выхода кроссовера Aston Martin DBX, премьера которого состоится в следующем году. Он-то как раз и поделится с новым седаном электрической силовой установкой.

Lagonda Vision Concept - предвестник нового лимузина. Поэтому у нас уже есть приблизительное представление о внешности нового автомобиля, имя которого пока не известно.

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