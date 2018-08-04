Как выглядят дети самых «горячих» мужчин в мире - ФОТО
4 августа 2018 02:12 154
Сегодня Day.Az со ссылкой на Rambler расскажем вам о детях наиболее привлекательных актеров мирового кинематографа. Глядя на эти фотографии становится ясно, от кого они унаследовали такую красоту.
Ален Делон
Актер долгое время оставался эталоном в глазах женщин. Не зря его называют признанным красавцем. Свои гены Делон передал и сыну Алену-Фабьену. Неудивительно, что при такой миловидной внешности парень выбрал в качестве профессии модельную деятельность.
Алек Болдуин
У Алека есть несколько детей, и его дочь Айрленд Болдуин уже зарекомендовала себя на телеэкранах. Благодаря своей модельной внешности девушка часто получает предложения сняться в том или ином фильме. Стоит отметить, что у Алека подрастают остальные дети и, вероятнее всего, они тоже пойдут по стопам отца, выбрав актерство.
Джуд Лоу
Глядя на этого известного актера мало кто может представить, что у него есть трое взрослых детей. Они имеют потрясающую внешность, а дочь Айрис Лоу уже подписала первый контакт с модельным агентством. Не уступают ей в красоте и братья: Дилан и Перис.
Клинт Иствуд
Многие видят сходство известного актера и режиссера с его сыном Скоттом. Парень решил пойти по стопам родителя и уже снимается в фильмах. В числе его работ - роли в "Техасской резне бензопилой" и драме "Сноуден".
Антонио Бандерас
Испанский актер известен благодаря своей роли Зорро. Его считают одним из наиболее сексуальных и привлекательных мужчин в мире. Неудивительно, что у него и его бывшей супруги Мелани Гриффит "получилась" такая красивая дочь.
Джонни Депп
Звезда "Пиратов Карибского моря" обзавелся двумя детьми еще в то время, когда он был с актрисой и певицей Ванессой Прадой. Сейчас отпрыски Капитана Джека Воробья совсем взрослые. Кроме того, Лили-Роуз уже отправилась покорять мировые подиумы.
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