Почему у цыган существует культ золота

Индусы, египтяне или финны?

Цыгане являются потомками народа дравидов, населившего Индию несколько тысячелетий назад, основателями древнейшей Хараппской цивилизации. Этот народ одним из первых изобрёл письменность, построил в джунглях города с храмами, скульптурами и бассейнами, создал сложную структуру власти, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Но захоронения с останками дравидийского типа найдены также в Египте периода до фараонов. А ещё - в Воронежской области эпохи верхнего палеолита. В историческое время на этой территории обитали финно-угорские народы. Дравидийский язык считается родственным угро-финским и урало-алтайским языковым группам.

Культ детства и материнства

Беременные женщины окружаются особой заботой всего табора. Если начались роды, весь табор останавливается. Одни ставят палатку, другие приносят воду, третьи помогают роженице. Дети имеют высокий статус вне зависимости от того, чьи они. Поэтому среди цыган всегда широко практиковалось усыновление, в том числе бездомных сироток любых национальностей.

Как цыгане женятся

Сватовство иногда происходит очень рано: жених и невеста могут быть грудными детьми, выбор происходит по оценке достатка семьи. Девочка может уйти жить в семью жениха при достижении ею 10 лет, а свадьба играется, когда невесте исполняется 13-15 лет. Если предварительная договорённость отсутствует, жениха для невесты выбирает отец. Играет роль красота и хозяйственность самой девушки. Отказ от свадьбы расценивается как непослушание и большой позор. Бывает это редко: замужество даёт девушке более высокий социальный статус. В ЗАГСе цыгане обычно не регистрируются, но православные цыгане обязательно венчаются.

У некоторых общин за невесту вносится довольно крупный выкуп, как благодарность за работницу. Отрицательная сторона такого обычая - молодую жену заставляют непомерно трудиться, чтобы быстрее окупить вложения. Сейчас принято часть суммы выкупа отдавать молодожёнам.

Девушек иногда похищают, в случае неудачи наказание очень суровое.

Современное сватовство начинается с рассылки "рекламного" видеоролика невесты родителям потенциальных женихов. Если родители договорились, свадьба может играться уже на следующий день. А процесс первого исполнения супружеского долга может происходить в присутствии двух старейших представительниц рода. Если невинность девушки не подтвердилась, свадьба отменяется!

Культ золота

По мнению цыган, золото - волшебный оберег от различных напастей и его нужно носить как можно больше. Пусть платье в лохмотьях: статусный пункт - золотые зубы и полкило украшений по всему телу. Источником такого обычая также является исторически кочевой быт и жизнь в таборе по принципу "кто раньше всех встал, тот лучше всех оделся". А кроме шуток, наиболее ценным считается не купленное золото, а подаренное, или добытое другим бесплатным способом.

В наше время котируется имитация золота: мобильники, туфли, пуговицы. В доме - позолоченная мебель, карнизы на окнах.

Детям даже дают имена, связанные с золотом - на удачу в жизни.

Понятие скверны у цыган

"Нечистой" считается половозрелая женщина ниже пояса, за исключением супружеских контактов. Этот обычай восходит к древним индийским традициям, но у цыган возведён в ранг закона настолько, что считается "грязным" всё, что находится у женщины ниже пояса: например, туфли. Поэтому мужчины-цыгане остерегаются обижать женщин: они в ответ могут "осквернить", ударив юбкой.

"Скверна" способна проникать сквозь перекрытия: если мужчина окажется этажом ниже женщины, он будет "осквернён" и в свою очередь станет источником "скверны".

В качестве предохранения от "скверны" цыганки носят передники - считается, что таким способом она защищает еду и посуду.

Понятие "скверны" перешло в уголовный мир. Поэтому у "воров в законе" действуют некоторые запреты цыганского сообщества: например, целовать женщину в губы (или в интимные места).

Откуда взялись пышные оборки на испанских платьях

Цыганки всегда носят длинные юбки, соответственно подол у них быстро истрёпывается. Изношенная часть отрезалась и на её место пришивалась оборка из старых юбок. Такой элемент гардероба вошёл даже в испанский национальный костюм.

Кто в семье работает

В цыганских семьях добытчицей является жена. Возможно, это далёкий отголосок индийских традиций. Мужья наряжаются, общаются, танцуют, сочиняют и поют песни. Это умение считается важным и престижным. Мужчины также занимаются коневодством и ремёслами.

Как цыгане лечатся

Цыганские шувани и шувано лечат травами, которые прекрасно знают, а также наговорами. Иногда на уровне суеверий, типа лечения зубной боли сосанием лапки ежа. Но бывает и более успешно, чем европейские медики. Так например, цыгане умеют лечить облысение.

Что считается позором, а что нет

Считается постыдным напиться допьяна. Кодекс поведения женщины запрещает командовать мужчиной или старшей женщиной. Позор - быть брошенной мужем, даже если всем известно, что жена не виновата. При этом сама женщина может бросить мужа.

"Что естественно, то не безобразно": секс при свидетелях - не стыдно, в отличие от посещения гинеколога, даже будучи беременной. Не стыдно справить малую нужду, не отходя за кусты, в том числе для женщин.

Цыгане - родственники Будды Шакьямуни?

Один из древних народов Индостана, родственный дравидам - невары: знаменитые художники, архитекторы, резчики по камню и дереву. К неварам принадлежит род Шакья, представителем которого был Будда Гаутама.

Цыганский гипноз

Ещё один отголосок индийской древности. Цыганки с детства обучались техникам психической манипуляции. Встречаются утверждения, что у них генетически заложены способности к гипнозу. Сначала требуется выбрать в толпе потенциальную жертву. Затем привлечь внимание - допустим, задать какой-то незначительный вопрос. Это производится в максимально располагающей форме: цыганка контролирует даже свое дыхание и размер зрачков, и обязательно старается коснуться правой руки объекта. Затем у человека наступает блокировка сознания: он замирает, глаза его стекленеют, и он послушно производит действия, требуемые цыганкой.

Цыгане обладают не интеллектуальным, а интуитивно-чувственным восприятием, поэтому можно назвать их реликтом другой цивилизации.