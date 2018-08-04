Странные и необычные пассажиры в метро - ФОТО
4 августа 2018 03:00 249
Поездка в метро иногда навевает мысли о гримёрке какого-нибудь театра - такое большое количество странно выглядящих и необычно одетых людей иногда встречается по пути, передает Day.Az со ссылкой на Rambler!
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