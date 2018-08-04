Птицы могут выучить «иностранный» язык

Птицы быстро учатся распознавать знаки и сигналы других видов.

Например, королек, маленькая австралийская птица может распознавать ключевые сигналы других видов птиц и реагировать на них соответствующим образом. DailyMail приводит слова профессора биологии Эндрю Рэдфорда из университета Бристоля: "Мы знали, что животные могут понимать, язык друг друга, но мы не знали, каким образом это знание формируется и передается", передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета. Исследование в австралийских заповедниках показало, что есть несколько путей, которыми птицы обучаются языку других птиц и животных: некоторые знания являются врожденными, некоторые приобретаются в ходе личного опыта, а некоторые передаются внутри птичьего сообщества.

Чтобы убедиться в этом, ученые провели следующий эксперимент: они проигрывали королькам новые звуки в сочетании со звуками опасности, принятыми у корольков. Через три дня оказалось, что птицы научились распознавать новые сигналы, как сигналы опасности. Это, как если бы англичанин выучил значение слова "Achtung", сопоставив привычные слова с незнакомыми, но звучащими одновременно. Ранее считалось, что такими способностями обладают только животные.