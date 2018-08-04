Эксперты рассказали, как уберечься от солнечного удара

Наносить на кожу специальные защитные кремы от солнца, носить головной убор и пить как можно больше воды необходимо для того, чтобы уберечься от солнечного удара, который можно получить даже в северных широтах, рассказали РИА Новости эксперты-медики, передает Day.Az.

"Для предотвращения солнечного удара, нужно использовать защитные средства - кремы, а также головной убор. Мы понимаем, что солнечный удар можно получить даже в северной широте, поэтому отправляясь на улицу, не забудьте надеть головной убор, взять необходимое количество воды и контролировать время нахождения под открытыми лучами солнца", - рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный.

Для пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, сахарный диабет, количество часов на жаре необходимо ограничить. Желательно находиться в тени и не загорать целенаправленно, добавил Безымянный.

В свою очередь кардиолог Евгений Осипов уточнил, что в жаркую погоду можно получить не только солнечный удар, но еще и тепловой, например, в душном помещении или в запертой машине.

"Симптомы - это повышение температуры тела, головокружение, спутанность сознания, тошнота, рвота, может быть, потеря сознания. В таких случаях нужно отвести человека в прохладное помещение, желательно уложить, потому что падает давление. Обложить шею и лоб мешочками со льдом или мокрой прохладной тканью, если человек в сознании - давать ему много жидкости", - пояснил Осипов.

По мнению врача, в жару лучше пить воду, желательно не очень холодную, но прохладную.

"Не очень полезно в жару пить сладкие напитки, потому что они вызывают обезвоживание. И нежелательно в жаркую погоду есть соленое - снеки, сухари", - отметил Осипов.

Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. При этом в Европу зной пришел значительно раньше и уходить в ближайшие несколько недель не собирается. Во многих странах температура не опускается ниже 30 градусов, что привело к лесным и торфяным пожарам, кроме того, люди попадают в больницы из-за перегрева и обезвоживания. Минздрав Италии ввел красный уровень угрозы в 18 крупных городах.

Завершившийся июль стал самым жарким в Стокгольме за 262 года, а в Финляндии - за всю историю метеонаблюдений. Во вторник в Ганновере высокая температура стала причиной остановки работы аэропорта. А на крупнейшей шведской АЭС "Рингхальс" был отключен энергоблок №2. Это было сделано в связи с повышением температуры моря, откуда берется вода для охлаждения оборудования энергоблока.

В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные - днем 4 августа температура воздуха составит около 27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до 13-18 градусов, а днем составит 23-25 градусов. Врачи рекомендуют россиянам во время сильной жары отказаться от кофе в пользу воды, чаще охлаждать помещения и избегать интенсивной физической нагрузки.