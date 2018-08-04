Доставщик пиццы поразил клиентов, мастерски сыграв на пианино - ВИДЕО

18-летний доставщик пиццы, Брайс Дудал, увидел в доме клиентов пианино и попросил поиграть. Семья согласилась и тут паренек выдал им сонату "Лунный свет" Бетховена. Услышав игру Брайса, 10-летний сын хозяев дома даже отлип от компьютера, передает Day.Az.

По словам парня, он начал играть в возрасте 6 лет, воссоздавая мелодии по памяти, потом брал уроки музыки, но бросил из-за других увлечений. Сейчас его страсть - это бейсбол. Брайс в нем так хорош, что ему пообещали стипендию в колледже.

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