Спортивная Lada Vesta: первые живые фото серийного автомобиля - ФОТО

Дебют спортседана Lada Vesta Sport состоится только через месяц, однако первые товарные машины АвтоВАЗ уже начал рассылать по дилерским центрам. Не исключено, что дилеры завода уже имеют представление и о цене, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Изображение серийной Lada Vesta Sport появилось на странице клуба Lada Vesta в социальных сетях. Утверждается, что фотография сделана на территории склада одного из московских дилеров АвтоВАЗа. На снимке запечатлены сразу два седана, причем оба окрашены в цвет "Тайфун", выбранный производителем в качестве стартового для новой модели.

Продажи Lada Vesta Sport должны начаться только в сентябре нынешнего года, так что официальных сообщений о стоимости новинки пока не было. Между тем, вероятнее всего, определенное решение по этому поводу уже было принято, и не исключено, что дилеры АвтоВАЗа уже поставлены в известность. Тем не менее, до момента премьеры седана на Московском автосалоне-2018 завод вряд ли раскроет карты.

Отличия "горячей" "Весты" от стандартного седана будут заключаться прежде всего в силовом агрегате. Vesta Sport получит доработанный 1,8-литровый атмосферник, отдачу которого, как ожидается, поднимут до 145 л.с. и 187 Нм крутящего момента, и 5-ступенчатую МКПП от Renault. Планируемое время разгона до 100 км/ч - 9,6 с. Кроме того, седан снабдят модернизированной "тележкой" с иными амортизаторами и уменьшенным на 16 мм дорожным просветом, а также более мощными тормозами. Колесные диски могут иметь размерность 205/50 R17 или 205/45 R18, а "обувать" седан планируется в шины ContiSport Contact 5.

Наконец, для Lada Vesta Sport спроектировали новый аэродинамический обвес с развитыми бамперами и порогами, а также спойлером на крышке багажника, и доработали интерьер. Он получил спортивные сиденья и руль, отделку кожей и алькантарой, а также красные цветовые акценты (включая и красную подсветку некоторых зон).