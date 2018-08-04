«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника

Британские океанографы объяснили пропажу кораблей в Бермудском треугольнике - виноваты огромные волны, образующиеся из-за штормов. Кроме того, в этом регионе велика концентрация неопытных мореплавателей, которые не в состоянии совладать с кораблем в экстремальных условиях.

Загадочный Бермудский треугольник в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, всемирно известен исчезновением в нем самолетов и кораблей. Существуют разные гипотезы, объясняющие эти аномалии, вплоть до проделок инопланетян и жителей Атлантиды. Ученые, впрочем, придерживаются более прозаических объяснений - например, они указывают на обилие в этой области отмелей, а также частого появления штормов и циклонов, что вызывает проблемы с навигацией. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые о Бермудском треугольнике в прессе заговорили в 1950-м, а свое название он получил с подачи писателся Винсента Гаддиса в 1964 году. С тех пор между скептиками и сторонниками существования аномальных явлений ведутся ожесточенные споры о причинах исчезновений в этом регионе кораблей и самолетов.

Команда исследователей из Саутгемптонского университета в Великобритании нашла новое объяснение исчезновению кораблей в Бермудском треугольнике. По их мнению, во всем виноваты 30-метровые "волны-убийцы".

"Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны, - уверен океанограф Саймон Боксалл, один из членов команды. - Они появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно".

Такие волны очень крутые и высокие, они выглядят как стена воды и появляются неожиданно, поясняют эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. К ним, например, предрасположены определенные регионы Южной Африки, где их порождают штормы, приходящие из Индийского, Южного и Атлантического океана. По словам Боксалла, там на протяжении многих лет наблюдались похожие исчезновения кораблей и самолетов.

Чтобы проверить свою догадку, исследователи воссоздали модели некоторых пропавших кораблей, а затем в специальной емкости смоделировали движение воды в Бермудском треугольнике. Оказалось, что высокие волны действительно способны быстро потопить корабль, причем чем он больше, тем быстрее это происходит. Маленькие корабли могли выбраться на гребень волны, а большие попросту ломались надвое.

Также исследователи прокомментировали другие гипотезы, которые могли бы приводить к исчезновению кораблей, например, магнитные аномалии.

"Их нет", - кратко объясняет Боксалл. Магнитные аномалии действительно существуют и связаны с движением мантии Земли под корой, но ближайшая из них находится более чем в 1500 км на юг, около Бразилии.

Еще одна теория связана с затаившимся в воздушных карманах под водой скоплениями взрывоопасного газа. Из-за движения воды он может подняться вверх и затопить корабль. Однако, по словам Боксалла, экспериментально это пока что доказать не удалось.

"Теоретически, это возможно, но в мире есть много мест, где это может произойти, - говорит он. - Не только в Бермудском треугольнике".

Боксалл считает наиболее вероятной причиной исчезновения кораблей и самолетов человеческие ошибки.

Так, он приводит в пример исчезновение пяти американских военных самолетов в 1945 году во время тренировочной миссии - скорее всего, у них просто закончилось топливо.

Около трети всех зарегистрированных и находящихся в частной собственности океанических судов в США находятся в штатах и на островах неподалеку от Бермудского треугольника, поясняет он. При этом, по данным береговой охраны, 82% инцидентов на этой территории происходили с людьми, не имеющими навыков работы в океане и не проходивших соответствующего обучения.

"Берем треть всех кораблей США и отправляем их в Бермудский треугольник - вот вам и мистические исчезновения", - разводит руками Боксалл.

Кроме того, далеко не на всех судах установлены радиоприемники или используются устройства навигации.

"Несколько раз, работая в море, мы сталкивались с людьми, которые ориентируются по дорожной карте. Некоторые полагались на свои мобильные телефоны для навигации и общения, но когда вы отплываете километров 50-60 от берега, сигнал теряется", - рассказывает ученый.

Новости Рамблера

Вносят свой вклад и изменчивые погодные условия - внезапный шторм может спутать неопытных моряков, а то и вовсе затопить судно. Дополнительную опасность представляют отмели. Так, оказавшись в сердце бури без возможности выровнять курс или позвать на помощь, незадачливые моряки имеют все шансы погибнуть.

"Бермудский треугольник можно расширить - он покрывает весь земной шар, - говорит Боксалл. - Волны возникают везде, подводные карманы с опасным газом встречаются везде и там, где сконцентрированы любители без какого бы то ни было опыта, мы получим большое количество загадочных исчезновений".