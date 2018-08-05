"Это должны увидеть все": в Сети появилось "лучшее в мире" свадебное фото

Житель Великобритании Кевин Райан опубликовал в Сети фотографию со своей свадьбы, которую пользователи твиттера тут же назвали "лучшей в мире". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На снимке запечатлен первый поцелуй новоиспеченных супругов, однако на заднем плане можно заметить ноги лежащей на полу девушки.

"Три года назад я женился на любви всей моей жизни, а моя сестра упала", - прокомментировал изображение Кевин.

По его словам, после предложения ведущего церемонии поцеловать невесту его сестра упала в обморок из-за духоты. Мужчина отметил, что девушка быстро очнулась, а необычная свадебная фотография стала любимым семейным снимком.

Пользователи твиттера пришли в восторг от необычной фотографии.

"Очень надеюсь, что снимок стоит у вас в рамочке. Это лучшее свадебное фото, которое я когда-либо видел", - написал @CraigDrought.

"Это должны увидеть все", - отметил @FrannyMalbec.

"У меня просто истерика! Вы сделали мой день. <...> Желаю вашей семье всего наилучшего, включая вашу сестру!", - написали в комментариях.

"Просто гениально"" - присоединилась @maurs49.

"Это то, ради чего существует твиттер" - пошутила @serialsockthief.

"Лучшая реклама вашего свадебного фотографа", - с иронией отметил @HealingChannels.