Как придумали светофор: интересные факты
Америка после Первой мировой войны... Считается, что это было едва ли не лучшее время в истории США. И одно из самых интересных. Экономика неудержимо растет, кто-то постоянно что-то придумывает, секс, джаз и бокс интересуют всех поголовно, Нью-Йорк превращается в тот Нью-Йорк, который мы знаем... А еще автомобиль становится не роскошью, а действительно доступным средством передвижения - Генри Форд поставил свою великую модель Ford T на конвейер. В 1916 году Ford T продавался в среднем за 440 долларов! И это учитывая тот факт, что простой рабочий на том же заводе Ford мог получать в месяц около сотни. Именно тогда и становится понятным - машины в Америке есть, а полноценной инфраструктуры для них нет. Сложно себе представить, но в те времена в США отсутствовали не только скоростные автомагистрали, но даже и... светофоры.
К началу 20-го года прошлого века дороги Нью-Йорка были переполнены автомобилями
Однако с тем же успехом изобретателями светофора можно назвать и жителей древнего Вавилона. По некоторым данным, царь Хаммурапи, который правил в 1793-1750 годах до н.э., заставлял рабов по вечерам надевать на плечи подобие коромысла, которое имело две чаши на концах. В этих самых емкостях была нефть, которую поджигали - благодаря такому "живому" светофору можно было предупреждать "водителей" колесниц и регулировать движение.
Настоящий же светофор был изобретен в 1914 году - 5 августа в американском Кливленде были установлены первые полуавтоматические светофоры конструкции Джеймса Хога. Они имели красный и зеленый сигнал, а управлял ими полицейский, который сидел в специальной будке. И все же тогда ни власти, ни водители еще не осознали, зачем же нужно новое устройство - в 1914 году машин в Кливленде было не так уж и много (Ford T еще не успел заполонить Америку), а регулировщики были гораздо привычнее. Другое дело Детройт шесть лет спустя - настоящий город моторов. Пробки там в то время были огромны, транспорт двигался хаотично, регулировщики не справлялись. Поэтому нет ничего удивительного, что один из руководителей полиции Детройта Уильям Поттс в 1920 году не выдержал и вложил свои собственные деньги в развитие дорожной инфраструктуры - 37 долларов он потратил на провода и изготовление первого светофора, который появился на пересечении Вудворд и Мичиган авеню. Он уже имел три сигнала: к красному и зеленому добавился желтый, который служил предупреждением для водителей и пешеходов.
В том же году светофоры установили в Нью-Йорке, где они смогли проявить все свои лучшие черты. Можно смело сказать - именно с Нью-Йорка светофоры начали завоевывать планету. Если раньше в час пик путь по Пятой авеню от 57-й до 34-й стрит занимал почти 40 минут, то после установки светофоров он сократился сразу до 10 минут. Правда, у этих самых "пробочных башен", как их прозвали американцы, были существенные недостатки. Первый - светофоры стояли в центре перекрестка и ограничивали движение. Был и второй минус - возможно, более серьезный - каждый светофор по-прежнему требовал присутствия человека. Например, в середине 20-х годов в Нью-Йорке около 10% всех полицейских города только и делали, что занимались регулировкой движения.
И в 1923 году свершилось - чернокожий изобретатель Гэррэт Морган запатентовал первый автоматический светофор, который сам переключал сигналы. Как было сказано в объяснительной записке к патенту, благодаря этому прибору очередность проезда перекрестка становилась независимой от личности водителя или полицейского. То есть автоматический светофор подтверждал один из принципов демократии - все равны перед законом. А знаете, что самое интересное? Свой патент Морган зарегистрировал... тоже 5 августа. Разумеется, к созданию автоматического устройства его подтолкнула страшная авария, которая случилась прямо на его глазах...
Надо сказать, что в 1923 году в США насчитывалось в общей сложности около 50 (!) различных типов светофоров. Однако моргановское изобретение оказалось настолько простым и удобным, что оно фактически убило все остальные. Мало того, до сих пор светофоры строятся по этой самой схеме.
Ну а в России первый светофор появился только 15 января 1930 года - он был установлен в Ленинграде на пересечении Невского и Литейного проспектов (вернее, в то время эти магистрали назывались Проспект 25 октября и Проспект имени Володарского). В Москве светофор появился 30 декабря 1930 года, на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост.
В Японии, долгое время разрешающим сигналом светофора был синий
За последние сто лет светофор постоянно развивался и охватывал все большее число транспортных средств, он становился все сложнее и... удобнее. Сейчас есть специальные светофоры не только для автомобилей, но и для велосипедов, пешеходов, трамваев и даже лошадей. Появились специальные стрелки, которые позволяют поворачивать направо даже при "красном" и звуковые сигналы, помогающие слабовидящим людям переходить дорогу.
Самый большой светофор сейчас находится в Лондоне. Собственно говоря, это даже "дерево-светофор", которое расположено на площади около Канарского причала (Canary Wharf). Этот светофор ничего не регулирует, но именно он является символом победы "трех огней" над дорожным хаосом. Высота этого "дерева" 8 метров, и оно состоит из 75 светофоров, которые управляются одним компьютером.
Кто-то скажет, что светофоры стали еще одним средством ограничения нашей свободы... Однако задумайтесь, какое количество жизней они спасли за последние сто лет. И, проезжая сегодня мимо него, скажите ему спасибо.
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