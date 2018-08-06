Как придумали светофор: интересные факты

6 августа 2018 01:23

Америка после Первой мировой войны... Считается, что это было едва ли не лучшее время в истории США. И одно из самых интересных. Экономика неудержимо растет, кто-то постоянно что-то придумывает, секс, джаз и бокс интересуют всех поголовно, Нью-Йорк превращается в тот Нью-Йорк, который мы знаем... А еще автомобиль становится не роскошью, а действительно доступным средством передвижения - Генри Форд поставил свою великую модель Ford T на конвейер. В 1916 году Ford T продавался в среднем за 440 долларов! И это учитывая тот факт, что простой рабочий на том же заводе Ford мог получать в месяц около сотни. Именно тогда и становится понятным - машины в Америке есть, а полноценной инфраструктуры для них нет. Сложно себе представить, но в те времена в США отсутствовали не только скоростные автомагистрали, но даже и... светофоры.


К началу 20-го года прошлого века дороги Нью-Йорка были переполнены автомобилями

Принято считать, что первый светофор появился в 1868 году в Лондоне. Но на самом деле это не совсем так. В столице Великобритании в тот год возле парламента был установлен скорее семафор, наподобие тех, которые использовались на железной дороге. Он имел две большие стрелки, которые вручную поднимались либо горизонтально, либо под углом 45 градусов. В первом случае сигнал означал "стой", а во втором "внимание". Хотя этот семафор имел и "свет" - в темноте горел газовый фонарь, который подавал сигнал красного или зеленого цвета (кстати, в 1869 году этот самый фонарь взорвался, сильно ранив стоявшего рядом полицейского).

Однако с тем же успехом изобретателями светофора можно назвать и жителей древнего Вавилона. По некоторым данным, царь Хаммурапи, который правил в 1793-1750 годах до н.э., заставлял рабов по вечерам надевать на плечи подобие коромысла, которое имело две чаши на концах. В этих самых емкостях была нефть, которую поджигали - благодаря такому "живому" светофору можно было предупреждать "водителей" колесниц и регулировать движение.

Настоящий же светофор был изобретен в 1914 году - 5 августа в американском Кливленде были установлены первые полуавтоматические светофоры конструкции Джеймса Хога. Они имели красный и зеленый сигнал, а управлял ими полицейский, который сидел в специальной будке. И все же тогда ни власти, ни водители еще не осознали, зачем же нужно новое устройство - в 1914 году машин в Кливленде было не так уж и много (Ford T еще не успел заполонить Америку), а регулировщики были гораздо привычнее. Другое дело Детройт шесть лет спустя - настоящий город моторов. Пробки там в то время были огромны, транспорт двигался хаотично, регулировщики не справлялись. Поэтому нет ничего удивительного, что один из руководителей полиции Детройта Уильям Поттс в 1920 году не выдержал и вложил свои собственные деньги в развитие дорожной инфраструктуры - 37 долларов он потратил на провода и изготовление первого светофора, который появился на пересечении Вудворд и Мичиган авеню. Он уже имел три сигнала: к красному и зеленому добавился желтый, который служил предупреждением для водителей и пешеходов.

К середине 20-х годов прошлого века в США было изобретено более 50 светофоров различной конструкции. Например, компания Attica Traffic Signal Company предлагала установку системы, которая путем загорания лампочек вела бы обратный отсчет до момента старта. Сейчас, кстати, подобная схема часто используется в автоспорте

Ну а в России первый светофор появился только 15 января 1930 года - он был установлен в Ленинграде на пересечении Невского и Литейного проспектов (вернее, в то время эти магистрали назывались Проспект 25 октября и Проспект имени Володарского). В Москве светофор появился 30 декабря 1930 года, на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост.

В Японии, долгое время разрешающим сигналом светофора был синий

За последние сто лет светофор постоянно развивался и охватывал все большее число транспортных средств, он становился все сложнее и... удобнее. Сейчас есть специальные светофоры не только для автомобилей, но и для велосипедов, пешеходов, трамваев и даже лошадей. Появились специальные стрелки, которые позволяют поворачивать направо даже при "красном" и звуковые сигналы, помогающие слабовидящим людям переходить дорогу.

Кто-то скажет, что светофоры стали еще одним средством ограничения нашей свободы... Однако задумайтесь, какое количество жизней они спасли за последние сто лет. И, проезжая сегодня мимо него, скажите ему спасибо.

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