Как придумали светофор: интересные факты

Пятая авеню была (да и остается сейчас) одной из самых напряженных улиц в Нью-Йорке. Именно на ней и было решено установить первые в городе полуавтоматические светофоры - они представляли собой большие будки, в которых сидели полисмены. Подобные башни находились на улицах Нью-Йорка до 1929 года

Однако с тем же успехом изобретателями светофора можно назвать и жителей древнего Вавилона. По некоторым данным, царь Хаммурапи, который правил в 1793-1750 годах до н.э., заставлял рабов по вечерам надевать на плечи подобие коромысла, которое имело две чаши на концах. В этих самых емкостях была нефть, которую поджигали - благодаря такому "живому" светофору можно было предупреждать "водителей" колесниц и регулировать движение.

Настоящий же светофор был изобретен в 1914 году - 5 августа в американском Кливленде были установлены первые полуавтоматические светофоры конструкции Джеймса Хога. Они имели красный и зеленый сигнал, а управлял ими полицейский, который сидел в специальной будке. И все же тогда ни власти, ни водители еще не осознали, зачем же нужно новое устройство - в 1914 году машин в Кливленде было не так уж и много (Ford T еще не успел заполонить Америку), а регулировщики были гораздо привычнее. Другое дело Детройт шесть лет спустя - настоящий город моторов. Пробки там в то время были огромны, транспорт двигался хаотично, регулировщики не справлялись. Поэтому нет ничего удивительного, что один из руководителей полиции Детройта Уильям Поттс в 1920 году не выдержал и вложил свои собственные деньги в развитие дорожной инфраструктуры - 37 долларов он потратил на провода и изготовление первого светофора, который появился на пересечении Вудворд и Мичиган авеню. Он уже имел три сигнала: к красному и зеленому добавился желтый, который служил предупреждением для водителей и пешеходов.