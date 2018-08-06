Люди, которые установили очень странные рекорды

Не совсем понятно, для чего они это делают, но удивление и слава им обеспечены!

Конечно, есть и более странные рекорды, но мы выбрали те, при достижении которых становится неудобно или даже опасно жить, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Вивиан Уилер

Отрастила самую длинную бороду в мире (28 см)

Сегодня Уилер 70 лет. Все детство маленькая Вивиан скрывала свою густую растительность на лице, вызванную гипертрихозом, но как только родители умерли, девушка бросила брить бороду и устроилась выступать в цирк. С тех самых пор жизнь Вивиан наладилась, как она утверждает, а наличие бороды сделало ее популярной циркачкой и принесло немало прибыли. Несколько лет назад Уилер обратилась с заявкой в Книгу рекордов Гиннесса, и официально получила титул "Самой бородатой женщины в мире".

Кстати, мама скрывала растительность на лице Вивиан, потому что страшилась за будущее своей дочери. Ей казалось, что с бородой она никогда не утроит личную жизнь. Оказалось, все наоборот. Вивиан три раза была замужем, и пользовалась популярностью у противоположного пола именно благодаря своей необычной внешности.

Тони Райт



Дольше всех не спал (11 дней и 11 ночей)

В 2007 году британец Тони Райт установил рекорд по бодрствованию. Он продержался без сна 11 дней и 11 ночей. Чтобы на заснуть, Райт пил чай, играл в бильярд, а также вел свой блог Сети. Самым сложным для Тони оказалось вовсе не отсутствие сна, а необходимость все время оставаться в одном и том же помещении под наблюдением.

Каково же было удивление Тони, когда представители Книги Гиннесса заявили, что подобные эксперименты над человеческим организмом признаны вредными для здоровья и больше не регистрируются.

Энни Тейлор



Прыгнула в бочке с Ниагарского водопада

Энни Тейлор стала первым в мире человеком, прыгнувшим в бочке в воды Ниагары. В те времена Энни не думала о рекордах, все чем она была озабочена - это деньги. Всю свою жизнь женщина пыталась разбогатеть, но у нее никак это не получалось. Собственно, прыжок тоже не принес ей денег. Она продала нескольким изданиям свою невероятную историю, однако даже то, что удалось заработать, украл ее менеджер Фрэнк Расселл.

63-летняя Энни Тейлор забралась в специальную бочку, взяв с собой свою любимую подушку в форме сердечка. С помощью насоса в бочку закачали сжатый воздух и плотно ее закрыли, а затем спустили на воду выше по течению, и воды реки Ниагары вскоре принесли ее к ревущему водопаду. Выловили ее уже внизу - женщина была жива и почти невредима, за исключением небольшой раны на голове. Так состоялся первый прыжок человека в Ниагарский водопад.

Позднее Энни призналась, что никогда бы больше не согласилась повторить этот подвиг.

Казухиро Ватанабе



Уложил самый высокий ирокез (1 метр 13 сантиметров)

Японский модельер Казухиро Ватанабе 42 года, 15 из них он шел к рекорду. Все это время мужчина отращивал волосы на голове, их длина теперь составляет 1 метр 13 сантиметров. Но суть рекорда не в длине волос, а в том, что их владельцу удалось соорудить самый высокий ирокез в мире. Для того, чтобы уложить волосы таким образом, Казухиро использовал три флакона лака для волос и одну банку геля для фиксации.

Без средств для укладки модельеру сложно справляться с такими длинными волосами, а в свободном состоянии они выглядят не очень впечатляюще - просто свисают до колен. Волосы постоянно за все цепляются, пачкаются каждый день, чтобы их вымыть требуется чуть ли не целый пузырек шампуня - несмотря на все эти трудности, Казухиро в восторге от официального рекорда и состригать волосы не торопится. Кроме того, его дочь планирует побить рекорд Ватанабе в будущем.

Шридхар Чиллал



Отрастил самые длинные ногти на одной руке (909 сантиметров)

В молодости Чиллал работал фотографом, а сегодня 78-летний индус известен тем, что отрастил самые длинные в мире ногти на одной руке. Он не стриг их с 1952 года, несмотря на то, что его родственники были категорически против, что со временем его правая рука сильно деформировалась, что ему так и не удалось устроить личную жизнь, потому что все кандидатки были не в восторге от его затеи...

В 2016 году усилия Шридхара были оценены и его рекорд внесли в Книгу Гиннесса. Своим достижением он очень гордится, хотя и признает, что они доставили ему кучу неудобств.

11 июля 2018 года впервые за 66 лет Шридхар Чиллал позволил отпилить свои ногти, которые к тому времени достигли длины 909 сантиметров. Свои ногти он подарил музею в Нью-Йорке.