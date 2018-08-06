«Ты не получишь ничего!»: дочь Стива Джобса раскрыла тайну

Дочь основателя Apple Стива Джобса, 40-летняя Лиза Бреннан-Джобс, опубликовала душераздирающий отрывок из своих мемуаров, которые должны увидеть свет в сентябре 2018 года. В своих воспоминаниях она рассказывает истории о знаменитом отце, который отказывался платить алименты и не хотел признавать свою привязанность к дочери.

Самый важный человек

Лиза Бреннан-Джобс родилась на ферме в Орегоне 17 мая 1978 года, когда ее матери Крисанн Бреннан и Стиву Джобсу было по 23 года. Джобс не присутствовал при родах, и первый раз увидел дочь лишь спустя несколько дней. "Это не мой ребенок", - говорил он всем обитателям фермы, несмотря на тот факт, что у новорожденной были темные волосы и приметный носик, совсем как у основателя Apple.

Имя для дочки Крисанн и Стив выбрали вместе, после чего Джобс окончательно перестал помогать семье. Лиза вспоминает, что, пока ей не исполнилось два года, ее мать подрабатывала уборщицей и официанткой, в то время девочка находилась в детском саду при церкви.

В 1980 году Крисанн Бреннан решилась потребовать алименты для воспитания дочери и обратилась в суд.

В ответ Стив Джобс отказался признавать отцовство, поклялся в том, что он бесплоден, и даже указал на другого человека, который якобы и был настоящим папой Лизы.

Девочке пришлось сделать ДНК-тест, который показал максимально возможный в то время результат - 94,4%. Суд постановил, что Джобсу придется выплачивать алименты в размере $385 ежемесячно (он лично решил увеличить сумму до $500), а также покрывать медицинские расходы до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Суд постановил закрыть дело 8 декабря 1980 года. Спустя всего четыре дня акции компании Apple появились на рынке, и состояние Стива Джобса буквально за ночь увеличилось до $200 млн.

Когда Лизе было три года, Стив Джобс приехал, чтобы повидать ее. На вопрос девочки, кто он такой, бизнесмен ответил: "Я твой отец. Один из самых важных людей в твоей жизни".

Детская травма

После судебного решения в пользу Бреннанов, Джобс раз в месяц начал заезжать к Лизе и ее матери. Как только девочке исполнилось семь лет, она стала замечать огромные дыры на джинсах отца, на которые миллионер не обращал внимания. Хотя Лиза Бреннан-Джобс почти не разговаривала с папой во время его визитов, она тайно им гордилась.



"У меня есть секрет. Мой папа Стив Джобс", - рассказала Лиза одной из своих школьных подруг, которая отреагировала закономерным вопросом: "Кто это?".

В ответ Лиза рассказывала о том, что он знаменит и является изобретателем персонального компьютера, который он назвал в честь нее - Apple Lisa.

Девочка даже не сомневалась в том, что компьютер действительно был назван в ее честь, но решила уточнить этот факт у самого Джобса. "Слушай, тот компьютер, Lisa. Ты назвал его в честь меня?" - спросила она в один из вечеров, который они проводили вместе. "Нет, - резко ответил Стив Джобс, - извини, детка".

Как-то раз они ехали вдвоем на машине - черном кабриолете Porsche, которые Джобс, по слухам, менял очень часто. Лиза спросила, сможет ли она получить автомобиль, когда он ему надоест.

"Это исключено", - угрюмо ответил предприниматель.

Они доехали до дома, Джобс еще раз повернулся к дочери и повторил: "Ты не получишь ничего. Поняла? Ничего. Ты не получишь ничего".

Лиза Бреннан-Джобс до сих пор не знает, о чем шла речь, о кабриолете или о чем-то большем, но эти слова отца ранили ее до глубины души.

Когда Лизе было 27 лет, Джобс пригласил ее в круиз вместе с его женой Лорен Пауэлл-Джобс и детьми от второго брака. Во время путешествия они остановились на вилле у лидера группы U2 Боно, который пригласил их остаться на ужин. Во время еды Боно спросил, действительно ли Джобс назвал свой первый компьютер в честь первой дочери.

"Да, так все и было", - ответил Джобс после секундного колебания.

В последние годы жизни Стива Джобса Лиза часто приезжала к нему домой. Она вспоминает, что во время своих визитов часто воровала мелкие вещи - пудру, зубную пасту, наволочки, балетки - и выносила их из дома. Она никак не могла объяснить эти приступы клептомании, которые возникали только в особняке отца.

Джобс скончался 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы, когда Лизе было 33 года. Он оплатил ее обучение в Гарварде, где девушка получила образование в сфере журналистики. На текущий момент она работает по профессии и публикуется в крупных американских журналах. Лиза Бреннан-Джобс не ведет аккаунты в социальных сетях и старается избегать лишнего внимания к своей персоне.