Разработано вещество, способное усыпить раковые клетки

Австралийские ученые разработали новое вещество, которое навсегда усыпляет раковые клетки. Их исследование опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам исследователей, новое вещество воздействует на так называемые белки KAT6A и KAT6B, которые играют важнейшую роль в развитии раковой клетки.

Как показали тесты, проведенные на лабораторных мышах с раком крови, подавление этих белков новым веществом увеличило продолжительность жизни у животных в четыре раза. Вещество также предотвратило рост и распространение раковых клеток, не повредив при этом ДНК здоровых.

По словам ученых, наиболее популярные на данный момент методы лечения рака, такие как химиотерапия и лучевая терапия, уничтожая раковые клетки, наносят серьезный вред и здоровым, что затем проявляется у пациентов в виде выпадения волос, снижения иммунитета, бесплодия.

"Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением. Клетки не умирают, но они больше не могу делиться и размножаться. Проще говоря, раковая клетка навсегда засыпает", - рассказала профессор Восс, участвовавшая в исследовании.

В настоящее время ученые разрабатывают препарат на основе нового вещества. Они предполагают, что он может быть особенного полезен во время консолидирующей терапии после первичного курса лечения онкологического заболевания.