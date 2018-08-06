Названы четыре самых отвратительных в мире запахов
Научный портал ScienceAlert, основываясь на ранее проведенных исследованиях ученых, собрал подборку из четырех самых отвратительных в мире запахов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На первом месте в списке - запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран.
На втором месте расположился фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешивают в один совершенно разные запахи - от гнилого яйца до карамели. Недавно плод дуриана привел к эвакуации целого университета в Австралии. Тогда его аромат спутали с запахом газа.
На третьем месте оказался цветок Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.
На четвертом месте расположился самый плохо пахнущий продукт - сыр Вье Булонь, а пятым стал запах малого муравьеда, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса. Такой аромат спасает животное от хищников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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