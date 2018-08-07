Skoda "подогрела" маленький кроссовер Karoq - ФОТО

Дня не прошло с того момента, как чехи анонсировали "вседорожную" версию своего нового кроссовера под традиционным названием Scout, как настало время очередного анонса. Skoda Karoq, как выясняется, получит весь ассортимент специальных исполнений, предусмотренных производителем, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

В отличие от Karoq Scout, которую можно укомплектовать только стандартными моторами, для Karoq Sportline чехи адаптировали новый мотор: двухлитровым турбированным двигателем кроссовер ранее не комплектовался. Топовый для этого семейства мотор TSI, зарезервированный только для "подогретой" модификации, развивает 190 л.с. и агрегатируется с семиступенчатой коробкой передач DSG и полным приводом.

Помимо него, для Karoq Sportline будут доступны и прочие моторы. Например, два двухлитровых дизельных агрегата. Тот, что на 190 л.с., сочетается с семиступенчатым "роботом" и полным приводом. Переднеприводная версия с двигателем 2,0 TDI мощностью 150 л.с. в базовой комплектации идет с 6-ступенчатой МКПП, а полный привод с DSG-7 доступен для этой версии в качестве опции. Бензиновый турбодвигатель 1,5 TSI мощностью (150 л.с.) доступен как в переднеприводной версии с механической коробкой передач, так и с трансмиссией DSG-7 в сочетании с полным и передним приводом.

Отличительными признаками версии станут более развитый аэродинамический обвес, новые 18- или 19-дюймовые колесные диски, набор черненых акцентов для кузова вместо традиционного хрома, а также спортивные кресла и руль в салоне кроссовера.

Как и в случае со Skoda Karoq Scout, цены на версию Sportline пока не сообщаются. Оба специальных исполнения кроссовера должны дебютировать на Парижском автосалоне, после чего поступят в продажу - тогда объявят и цены. Правда, для европейского рынка: по поводу поставок Karoq в Россию окончательного решения пока не принято. Судя по всему, в Skoda считают, что на нашем рынке еще не до конца исчерпала свой потенциал модель Skoda Yeti.