Лучше диет и спорта: назван решающий фактор в похудении
Врач выяснил, как можно худеть без особых усилий.
В журнале Mayo Clinic Proceedings на днях были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые выяснили, что похудению мешает специфическая деятельность кишечных бактерий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Некоторые люди теряют избыточную массу тела не так эффективно, как другие, несмотря на снижение потребления калорий и повышение физической активности", - отмечает Пурна Кашьяп (Purna Kashyap), гастроэнтеролог и соавтор исследования. Доктор П. Кашьяп и ее коллеги задались вопросом: существуют ли другие факторы, которые мешают их пациентам реагировать на традиционные стратегии похудения.
Исследовательская группа собрала и проанализировала образцы кишечных бактерий у 26 участников. Они установили, что состав кишечной флоры влияет на скорость потери массы тела у их пациентов.
"В частности, бактерии Phascolarctobacterium были выявлены у людей, которые успешно худеют. В свою очередь, бактерии Dialister, которые обладают повышенной способностью расщеплять определенные углеводы, связаны с проблемами похудения у пациентов", - отмечает врач-диетолог Александр Кущ.
Доктор П. Кашьяп подчеркивает, что это предварительный вывод, полученный из небольшого эксперимента. Необходимо дополнительно изучить данный вопрос, чтобы подтвердить роль кишечных бактерий в уменьшении избыточной массы тела. Такие исследования помогут врачам рассчитывать стратегию похудения пациентов, исходя из их индивидуальных особенностей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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