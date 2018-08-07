Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд решил прекратить сниматься в кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом всё", - сказал он. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти на позитивной ноте и двигаться вперед к пенсии. При этом он отметил, что может согласиться стать режиссером в каком-либо проекте.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969) и "Афера" (1973). Он также снимался в "Великом Гэтсби" (1974) и в фильме "Вся президентская рать" (1976). Он является обладателем "Оскара" за режиссуру в своем дебютном фильме "Обыкновенные люди".