Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры
7 августа 2018 10:10 157
Американский актер и режиссер Роберт Редфорд решил прекратить сниматься в кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом всё", - сказал он. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти на позитивной ноте и двигаться вперед к пенсии. При этом он отметил, что может согласиться стать режиссером в каком-либо проекте.
Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969) и "Афера" (1973). Он также снимался в "Великом Гэтсби" (1974) и в фильме "Вся президентская рать" (1976). Он является обладателем "Оскара" за режиссуру в своем дебютном фильме "Обыкновенные люди".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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