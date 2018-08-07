Муравьи построили в воздухе мост и напали на гнездо ос - ВИДЕО

7 августа 2018 10:14

В Бразилии очевидец снял ролик, на котором муравьи-кочевники, которых также называют марабунта построили огромный висячий мост из своих солдат, чтобы добраться до висящего над крыльцом осиного гнезда, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Муравьи построили в воздухе мост и напали на гнездо ос

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