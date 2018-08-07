Ученые обнаружили «дрейфующую» планету

На просторах Вселенной учеными выявлена свободно перемещающаяся планета, которая в 12 раз крупнее Юпитера и находится от Земли на расстоянии приблизительно 20 световых лет, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.

По сообщению газеты The Independent, космический объект удалось обнаружить при помощи радиотелескопа. Магнитное поле объекта превосходит магнитное притяжение Юпитера в 200 раз и он не находится ни на одной звездной орбите.



Небесное тело оказалось чем-то средним между планетой и несостоявшейся звездой. По утверждению астрономов, данный объект поможет ученым совершить очередные открытия и разобраться в происходящих на звездах и планетах магнитных процессах.

Этот уникальный объект попал в поле зрения ученых в 2016 году при использовании радиотелескопа, установленного в Нью-Мехико. Объекту было присвоено название SIMPJ01365663+0933473. Изначально он был ошибочно принят за коричневого карлика, но из-за несоответствия возраста позднее переквалифицирован в "свободноплавающую планету".