«Дьявольский ветер» и другие самые гуманные казни в истории

Лишение человека жизни само по себе особо гуманным деянием не назовешь. Оно всегда сопряжено с паническим страхом смерти, ужасом перед предстоящими страданиями, собственно физическими муками и самим фактом расставания с жизнью. При этом смертная казнь во многих странах до сих пор считается приемлемым способом наказания за самые страшные преступления. Времена Инквизиции, когда люди старались выдумать как можно более жестокие наказания, давно прошли. Сейчас власти стран, где все еще практикуется смертная казнь, стараются применять наиболее гуманные способы умерщвления, чтобы наказание не превращалось в жестокое истязание, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . К более или менее гуманным способам казни можно отнести несколько.

Гильотинирование

Создание гильотины было одной из первых попыток сделать смертную казнь максимально гуманной и даже демократичной. До этого практиковалось отсечение головы мечом или топором. Быстро и безболезненно умертвить таким образом мог только истинный мастер своего дела. Если палач был искусен и в совершенстве владел мечом (топором), приговоренный умирал почти мгновенно. Такая легкая смерть считалась прерогативой знати. Простолюдинов и заядлых рецидивистов вешали.

Но при желании даже такую "элитную" казнь, как отсекание головы, можно было превратить в пытку хуже четвертования. Именно так произошло с королевой Шотландии Марией Стюарт в 1587 году. Ее казнил неопытный палач, который только с третьего удара смог отрубить голову царственной особе. Как все это время она мучилась, даже представить невозможно.

Подобных случаев в истории было предостаточно, поэтому французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать шотландское изобретение для быстрого обезглавливания. Впоследствии оно было названо в его честь гильотиной. Поскольку голова смертника четко фиксировалась, а на его шею с высоты падало остро заточенное лезвие, смерть была практически мгновенной. Длительность - несколько секунд.

Расстрел

Гильотинирование являлось обычной практикой во многих странах вплоть до 30-х годов прошлого века. Затем оно было заменено на расстрел. Во многих современных тюрьмах он тоже используется. В Советском Союзе расстреливали одним выстрелом в затылок. Он производился с небольшого расстояния опытным сотрудником, так что промах был практически исключен. Смерть в этом случае наступала мгновенно, за секунду-две.

Аналогичным этому виду казни был так называемый "дьявольский ветер", который практиковался в 1857-1859 годах английскими военными в Индии. С помощью "дьявольского ветра" белые колонизаторы казнили тысячи восставших сипаев. Индусов привязывали спиной вплотную к жерлу пушки, после чего производился выстрел. Человека буквально разрывало на части за секунду. Казнь была быстрой, но по индуистским меркам позорной: ни один сипай не хотел предстать перед богом в непотребном виде.

"Фиктивно гуманные"

Долгое время гуманными считались казнь на электрическом стуле и введение смертельной инъекции. Эти 2 вида высшей меры практикуются и сейчас в некоторых штатах США и ряде других стран. Но они только кажутся гуманными не посвященному в детали человеку.

На самом деле, казнь на электрическом стуле лишь в идеале может длиться 0,5 минуты, как это "предписано" нормативами. Некоторые несчастные умирают не сразу, поэтому приходится пропускать через их тело ток напряжением 2700В несколько раз. За эти мучительные минуты у человека вылезают глаза из орбит и мозг буквально спекается.

Так же дело обстоит и со смертельной инъекцией. Приговоренному вводят "коктейль" из трех препаратов: тиопентала натрия, павулона и хлорида калия. Первый действует как усыпляющее средство. Два других парализуют дыхание и останавливают сердце. Долгое время считалось, что это самый безболезненный способ казни. На деле же дозировки препаратов часто нарушались, что приводило к ужасным мукам смертников. Так что оба вида казни считать гуманными нельзя.