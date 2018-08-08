Почему в племени сурма шрамы считаются признаком красоты

В племени сурма, проживающем на просторах Эфиопии, шрамы на коже считают верхом красоты, в том числе среди женщин. Здесь 12-летние девочки должны проходить через обязательный ритуал шрамирования, когда их тело украшают порезами, притом делается это с ног до головы, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Если ребенок стойко терпит боль, не издав ни звука, он продемонстрирует готовность к супружеской жизни и материнству. В случае, когда девочка не сможет проявить себя, это будет считаться позором для всей семьи, поэтому им приходится терпеть невиданные муки.

Мужчины племени столетиями гладкую кожу воспринимают как уродство, поэтому девочки стараются сделать свои шрамы максимально заметными. Они фактически расковыривают еще не успевшие зажить раны, что провоцирует рост рубцов. Для указанных целей местные втирают в раны пепел и сок некоторых растений, а инфекция лишь радует ее носителя, поскольку шрам после нее станет больше.

Каждое племя считает шрамы неотъемлемой частью культуры. Посредством украшающих тело узоров можно передать собственный статус в обществе, рассказать о событиях и достижениях, а еще в разных племенах имеются собственные традиции непосредственно по нанесению шрама. Например, в племени боди девушки предпочитают оставлять узор вокруг плеч посредством куска металла. У дам племени карраиу принято расцарапывать собственные лица так, чтобы шрамы походили на кошачьи усы. Представители каро шрамирование предпочитают видеть и у женщин, и у мужчин. Последние таким образом подсчитывают количество убитых врагов, а дамы стремятся к обретению сексуальности.

Жительницы племени менит оставляют наиболее глубокие шрамы, которые наносятся заточенными камнями. Уроженки племени дассанеш оставляют пометки исключительно на плечах, а в мурси внушительные шрамы выступают наиболее ярким символом силы. В племени топоса принято размещать геометрический узор в области живота сразу после замужества девушки, а мужчины шрамы носят на груди. Женщины из датоги делают себя красивее посредством порезов вокруг глаз. В последнее время все больше молодых африканцев отказываются от традиции шрамирования. На это повлияло знание об опасности данной процедуры, поскольку через инструменты для повреждения кожи передаются многие заболевания. Церемонии шрамирования неоднократно приводили к вспышкам гепатита, а также регистрировались случаи передачи ВИЧ. Однако отказ от традиций в некоторых племенах приводит к осуждению.