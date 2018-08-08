Чем опасны купальники

Отправляясь к теплому морю на пляжный отдых женщины берут с собой массу разных нарядов, но в процентном соотношении больше времени проводят в купальнике, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Этот вид одежды может быть в виде бикини или похожим на боди, являться гордостью дизайнерской мысли или обычной продукцией. Но врачи именно его часто называют провокатором некоторых заболеваний.

Гинекологические инфекции

Чаще всего именно после отпуска женщины обращаются за медицинской помощью - считают врачи районной больницы города Чехов. Они отмечают, что самым распространенным заболеванием, которое дамы привозят с пляжного отдыха, является острый цистит. Он характеризуется частыми позывами в туалет, а также жжением, а порой и болью во время мочеиспускания. Помимо этого в конце каждого лета регистрируется увеличение количества диагностируемых у представительниц прекрасного пола грибковых дрожжевых инфекций.

Российское общество акушеров-гинекологов ежегодно сообщает о сезонности таких заболеваний как вульвовагинальный кандидоз, или молочница, а также бактериальный вагинит, кольпит, с которыми чаще всего женщины обращаются к врачам именно в июле и августе. Все это провоцирует долгое ношение мокрого купальника.

Дело в том, что при высыхании влажной ткани на теле создается парниковый эффект, который способствует размножению разных бактерий. Активнее всего этот процесс развивается в складках кожи, в паху, а также на внутренней поверхности бедер. В этих местах появляются шелушащиеся и красные пятна, которые чешутся и вызывают дискомфорт.

Но это женщины замечают на видимых участках тела. На слизистых тканях внутри половых органов в этот момент уже развивается очаг воспаления бактериального характера, который может диагностировать только врач-гинеколог. А дальше все зависит от состояния иммунной системы человека.

Болезнь разовьется в ближайшее время, спустя несколько дней или ее сумеют победить лекарства, вовремя принятые в качестве профилактики. Чтобы не заниматься в отпуске лечением, врачи предупреждают; как только вы вышли из воды - примите душ и смените мокрый купальник на сухую одежду. Этого вполне достаточно, чтобы не возникла какая-либо инфекция.

Многие считают что йод, которым насыщенна морская вода, наоборот дезинфицирует раны и нейтрализует действия патогенных бактерий, поэтому такие рекомендации с душем и сухим бельем нужны лишь тем, кто отдыхает на берегах пресных водоемов. Но увы, прибрежные воды любых курортных зон редко бывают не загрязненными бытовым мусором, остатками топлива катеров и биологическими следами пребывания разных, в том числе больных людей. Поэтому морская вода не лечит, а наоборот часто является рассадником бактерий.

Раздражения и аллергические реакции

Но помимо мокрого и долго сохнущего купальника опасность для здоровья женщин представляют бикини со стрингами и любой вид дешевой пляжной одежды. Стринги на красивой девушке, отдыхающей у воды, смотрятся прекрасно, но если пляж песочный, то ношение таких трусиков может, как минимум закончиться раздражением кожи.

В серьезных случаях в паховой области возникает крапивница или даже дерматит, от которого в дальнейшем сложно избавиться. Врачи-дерматологи из медицинского центра "Святая София" в Бургасе, Болгария, заявляют, что в зависимости от степени чистоты пляжа, постоянное попадание песка в места частого сбривания волосков в районе бикини, может спровоцировать острый воспалительный процесс на коже, который затем часто переходит на внутреннюю часть половых органов.

Другую проблему представляют собой купальники, изготовленные с нарушением стандартных производственных технологий. Врачи из Научно-клинического центра аллергологии, иммунологии и дерматологии в Москве считают, что некоторые ткани, окрашенные формальдегидными красителями, под воздействием сильного нагрева способны выделять ядовитые пары и провоцировать возникновение аллергии.

Происходящие под солнечными лучами в размягченных водой частицах формальдегидных смол химические процессы, часто вызывают на коже сыпь, красные припухлые пятна, и являются причиной тошноты, головокружения или даже отека Квинке. Помимо этого долгое ношение купальника из такой опасной ткани способно спровоцировать возникновение аллергического вульвита.

Это заболевание, при котором происходит воспаление, поражающее наружную часть половых органов женщины, но возникает оно именно в результате раздражающего воздействия аллергенов. В любой момент оно может перейти с вульвы на внутреннюю часть половых органов и вызвать тем самым еще и аллергический вагинит.

Справиться с такими проблемами самостоятельно, на отдыхе, при постоянном контакте с водой и ядовитой тканью, невозможно. Придется прервать отпуск и отправиться в больницу, а виной всему - обычный на вид купальник, который возможно оказался красивым и одновременно бюджетным вариантом, что раньше не вызывало никаких подозрений.