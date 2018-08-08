Названия стран, которые придумали по ошибке

Происхождение названий некоторых стран вызывает недоумение. Ледяная Гренландия переводится, как "Зеленая земля", а острова в Меланезии названы в честь царя Соломона, передает Day.Az со ссылкой на Rambler

Гренландия

Почему Гренландия - огромный остров, сплошь и рядом покрытый ледником - называется именно Гренландия (по-норвежски Grønland), что в переводе означает "Зеленая земля"? Создается впечатление, что открывшие ее викинги немного перемудрили с географическими ориентирами и перепутали ее с Ирландией или Британией. Но есть и более увлекательная версия. Согласно хронисту XI века Ари Мудрому, Гренландия получила свое название с легкой руки ее первооткрывателя Эрика Рыжего, который хотел привлечь туда колонистов многообещающим именем. Даже викингам нужен был повод, чтобы куда-то плыть.

Правда, существует еще одна гипотеза, согласно которой в X веке климат в Гренландии действительно был более гостеприимным, нежели сегодня, и прибрежные районы юго-запада острова, которые видел Эрик, были покрыты густой травянистой растительностью.

Мадагаскар

Своим названием остров Мадагаскар обязан итальянскому путешественнику Марко Поло, который перепутал его с полуостровом. Очевидно, изучая источники, он соотнес в своих описаниях "Мадагасикару" (остров Мадагаскар) с территорией Могадиши - нынешнее название столицы Сомали. Что в целом, немудрено, так как, несмотря на его красочные описания местной природы и фауны, сам он там никогда не был.

Соломоновы острова

Соломоновы острова в Меланезии были открыты испанцем Меданьей де Нера в XVI веке. Выменяв у местных жителей золото, он сравнил новую землю с легендарной библейской страной Офир, откуда якобы привозили драгоценности и алмазы для храма Соломона. Согласно Священному Писанию корабли в Офир отправлялись как раз в данном направлении из портов Красного моря.

Верил ли действительно Меданья, что открыл землю копей царя Соломона, или просто у него к слову пришлась красивая история - неизвестно. Но, стоит заметить, что легенда об Офире была действительно распространенной в те времена.

Австралия

Название Австралии тоже не оправдало ожидание своих первооткрывателей, которые верили, что наконец-то нашли Terra Australis Incognita, самую Южную Землю, традиционно изображаемую на картах с древнейших времен до XVIII века. Ее очертания исчезли с карт после путешествия Джеймса Кука в 1772 году, который заявил, что если Южный материк и существует, то он расположен совсем рядом с полисом и не представляет никакой ценности.

До этого жители Европы верили, что Южная земля вполне пригодна для жизни. Ее очертания на древних картах сопровождались изображениями гор, рек и озер. В 1770 году, незадолго до открытия Кука, английский мореплаватель Александер Далримпл написал труд, где привёл доказательства, что население Южного континента превышает 50 миллионов человек.

В общем, благодаря общеизвестному и популярному мифу, Австралия, так и осталась Австралией, в переводе - "Южной Землей". Этот термин употребил путешественник, Мэттью Флиндерс, который первым исследовал австралийский берег.

Бразилия

Бразилия тоже обязана своим названием легендарной земле - острову Бразил (О'Бразил и Хай-Бразил) из ирландской мифологии. По крайней мере, по одной из версий. Мифологический остров в Атлантическом океане был нанесен на многие карты XIV-XVII веков. Чаще всего он изображался к Западу от Ирландии.

Легендарный остров обещал большие перспективы, так как считался островом Блаженных, Землей Обетованной. Поэтому экспедиции на его поиски предпринимались неоднократно. Так же, с ним олицетворяли многие новооткрытые земли. Одной из них, очевидно, могла стать Бразилия, которая поразила первооткрывателей своим изобилием. Согласно другой версии, название "Бразилия" появилось в 1510 году, когда лиссабонский купец наладил торговлю местной красной древесиной с метрополией. Португальцы называли ценное дерево пау-бразил (от португальского brasa - жара, угли), так как решили, что отыскали место, откуда арабы брали красное дерево, известное в Европе с XII века.