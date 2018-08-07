Студентке не давало покоя загадочное пятно на потолке, и, как оказалось, не зря - ВИДЕО
Студентка из США Эрин Уайт въехала в съёмную квартиру, в которой раньше жили несколько парней. Их жилище полностью устраивало, но Эрин не давал покоя отвалившийся кусок штукатурки на потолке, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Она разыскала парней, и они не стали обманывать девушку, рассказав, что в комнате развешивали сосиски. Они привязывали их верёвками и приклеивали к потолку. Отвалившийся кусок штукатурки - результат падения одной из сосисок. Бывшие жильцы не стали объяснять, зачем они это делали, зато показали, как это выглядело...
Эрин решила поделиться забавной историей в "Твиттере" и рассмешила пользователей. На момент публикации её пост собрал уже больше 70 тыс. лайков и 16 тыс. репостов.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Ученые обнаружили «дрейфующую» планету
-
6 Авг. 13:45 7 994
-
6 Авг. 14:16 6 759
-
6 Авг. 20:50 6 180
-
6 Авг. 18:08 5 825
-
6 Авг. 15:13 5 187